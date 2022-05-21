Эти приметы помогут создать для финансов благоприятную атмосферу.

Эксперты назвали приметы, которые помогут сохранить средства и приумножить их.

Первой, и самой важной приметой является аффирмация о том, что у вас есть деньги. Астрологи говорят, что следует избегать фраз "У меня нет денег", "У меня не хватает на это денег" и подобных. Следует говорить об этом в положительном ключе.

Вторая примета, которая поможет сохранить и приумножить средства - поддержка порядка в кошельке, и месте, где вы дома храните наличные и драгоценности. Деньги любят не только тишину, но и гармонию. А беспорядок в кошельке и карманах отталкивает финансовый приход.

Третья примета - денежный талисман. Это может быть счастливый брелок, статуэтка, красивый камушек, первый доллар, уникальная купюра или монета. Главное - верить в то, что эта вещь приносит удачу и прибыль.

Четвертая примета, в которую верят богатые люди - это то, что нельзя перевозить наличные средства в пачке или перевязывать их резинками. Считается, что деньги так "рассорятся" и бросят вас.

Также астрологи утверждают, что нельзя давать в долг и занимать деньги в полнолуние. Так можно попасть в долговую яму.

Напомним, названы знаки Зодиака, которые никогда не уживаются вместе.

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