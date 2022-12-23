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Астрологи назвали два знака Зодиака, которые будут на седьмом небе от счастья уже совсем скоро. Январь принесет им хорошие новости.

Лев

Львы будут очень счастливы, так как уже в январе начнут осуществляться их мечты. Они будут на коне весь месяц - и в работе, и в личной жизни их будет преследовать удача. Звезды будут на вашей стороне, поэтому смело можете браться за все дела. Ничего не бойтесь, впереди вас ждет только лучшее. И да, вы окунетесь в мир настоящей любви и страсти.

Козерог

Для Козерогов январь станет месяцем перерождения. Вы наконец поймете, что вас по-настоящему вдохновляет и захотите больше времени этому уделять. Также у вас могут появиться новые хобби. Не исключено, что оно станет еще одним средством для заработка. В личной жизни вас также ждет успех. Вполне вероятно, что женщины-Козероги могут узнать о беременности.

Видео дня

Напомним, ранее астролог назвал главных лузеров 2023 года.

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