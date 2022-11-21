Важно помнить, что алкоголь ни к чему хорошему не приводит.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые склонны к алкоголизму. Чаще всего они употребляют спиртные напитки для удовольствия, однако есть случаи, когда они пытаются утопить в стакане душевную боль.

Близнецы

Близнецы - это двойственный знак Зодиака. С одной стороны очень трудолюбивые, щедрые, искренние, а с другой - те еще оторвы. У них очень много друзей, с которыми они не прочь повеселиться, в том числе и употребить алкоголь. Вечеринки в их жизни если и не на первом месте, то часто в приоритете. А вы сами понимаете, какие могут быть тусовки, если шампанское не льется рекой. Астрологи говорят, что Близнецы часто злоупотребляют алкоголем.

Овен

Если Близнецы любят шумные компании и выпивку, то Овны в стакане топят свои комплексы, душевную боль, разочарование, обиды. Им кажется, что только так они могут справиться со всем, что на них навалилось. Однако стоит помнить, что алкоголь только усиливает ваше состояние. Если вы испытываете апатию, то после употребления спиртных напитков вам станет еще хуже. Если же вы радуетесь жизни и полны оптимизма, то небольшой бокальчик вина только поспособствует вашему хорошему настроению.

Видео дня

Весы

Для Весов алкоголь - это посредник между ними и новыми людьми. Если они заводят новые знакомства, то обязательно должны закрепить его бокальчиком спиртного. Интересно, что этот знак Зодиака не любит "дамские" напитки, предпочитая коньяк, виски, ром. Важно помнить одно: злоупотребление алкоголем не приводит ни к чему хорошему! Берегите свое здоровье!

Напомним, для каких знаков Зодиака 2023 год станет настоящим провалом.

Вас также могут заинтересовать новости: