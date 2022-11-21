Им придется решать проблемы весь год.

Астролог Наталья Власенко в интервью УНИАН рассказала, каким знакам Зодиака придется очень тяжело в год Черного Водяного Кролика. По ее словам, с жизненными испытания придется столкнуться Девам, Козерогам, Водолеям и Ракам.

По словам эксперта, особенно тяжелым будет первое полугодие 2023. Именно оно несет наибольшую опасность для вышеперечисленных знаков Зодиака.

"У Водолеев начнется переходной период, когда старая система рушится и надо все начинать заново. В это время им придется взять на себя ответсвенность. А вот Козерогам придется учиться эту ответственность с себя сбрасывать и "расширяться" в семье, что им не свойственно. Нежные Раки могут столкнуться с проблемами в личной жизни. Они не захотят возлагать на себя определенные обязательства, что может привести к краху в отношениях со второй половинкой", - рассказала астролог.

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Не менее сложная ситуация сложится и с их здоровьем. По словам Власенко, больная зона Девы и Водолея - это зубы, кости, желудочно-кишечный тракт, а Льва - моче-половая система, хронические заболевания могут обостряться.

Напомним, ранее астролог Наталья Власенко рассказала, каким знакам Зодиака больше всего повезет в 2023 году. Они будут самыми счастливыми, чем вызовут зависть у окружающих.

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