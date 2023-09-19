День обещает быть богатым на события.

Мольфар Макс Гордеев составил прогноз на 20 сентября для всех знаков Зодиака. Что карты Таро обещают вам в среду - читайте дальше.

Овен

Сегодня вас могут обвинить в черствости и бесчувственности. Вы настолько увлеклись собственными переживаниями, что напрочь утратили способность слышать других. А между тем люди, привыкшие к тому, что вы всегда настроены на позитивный лад, можете поддержать и подбодрить, очень хотят поплакаться вам в жилетку. И очень удивятся, когда поймут, что сейчас вы не готовы выслушивать чужие жалобы.

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Телец

В среду вам следует быть начеку, чтобы не упустить какую-то выгодную возможность. Звезды подсказывают-произойдет событие, которое поначалу покажется вам незначительным, но именно ему и нужно уделить пристальное внимание, проанализировать и понять, какую выгоду можно из этого извлечь.

Близнецы

Прежде чем делать что-то вопреки общепринятым правилам, заручитесь поддержкой единомышленников. Один в поле не воин, и, если решите действовать в одиночку, вероятнее всего, потерпите поражение.

Рак

В этот день вам помогут открытость и искренность как в работе, так и в личной сфере. Прямо говорите о своих мыслях, сомнениях, претензиях. Не стесняйтесь лишний раз переспросить, чтобы прояснить ситуацию до конца и исключить любое недоразумение.

Лев

День обещает быть богатым на события, приготовьтесь действовать в условиях постоянно меняющихся обстоятельств. А если решите в среду так или иначе выступить против устоявшихся правил, не делайте этого в одиночку - для "сольных партий" время не самое лучшее.

Дева

Дайте выход своей бурной энергии, придумайте, как направить ее в мирное и полезное русло. Если заставите себя заниматься рутиной, сорветесь в самый неподходящий момент. А важные разговоры, запланированные на сегодня, лучше отложите.

Весы

Сегодня звезды готовы всецело помогать вам в общении. Деловые переговоры, решение вопросов в разных "казенных домах", дружеские встречи, любовные свидания - везде вы будете на высоте!

Скорпион

В этот день задать отличный эмоциональный настрой поможет созерцание чего-то прекрасного. Посетите музей, выставку, Ботанический сад. Словом, позвольте глазам "порадоваться", а мозгу - отдохнуть.

Стрелец

Если у вас проблемы со сном, немедленно примите меры! Старайтесь соблюдать режим дня, не переутомляйтесь, проконсультируйтесь со специалистом. Учитывая уровень вашей активности, отдых вам нужен полноценный, иначе подорвете здоровье.

Козерог

Обдумывайте и проверяйте информацию, особенно если она поступает от малознакомых людей. Реальное положение вещей может существенно отличаться от того, как вам пытаются преподнести ситуацию.

Водолей

Подумайте, что может принести вам радость - обновка, покупка какой-то милой безделушки, поездка на природу или вечеринка с друзьями. Найдите наиболее подходящий способ вернуть утраченную гармонию и снова поймать положительную волну.

Рыбы

Если хотите произвести на кого-то хорошее впечатление, сегодня вам это удастся на все 100%. Это отличный момент, чтобы" официально представиться " родителям или друзьям партнера, потенциальному работодателю или высшему руководству. Только, общаясь с" сильными мира сего", руководствуйтесь правилом, которое озвучил Воланд Маргарите: "никогда ничего не просите, особенно у тех, кто сильнее вас. Никогда и ничего! Сами все предложат, и сами все дадут.".

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