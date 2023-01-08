9 января Близнецам стоит обуздать свои эмоции и не идти на поводу у желания повеселиться.

Понедельник 9 января начнется для Тельцов с романтических событий. А вот Козерогам стоит готовиться к ужасным событиям, их мечты разобьются. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе от УНИАН.

Овен

Овнам нельзя терять свою силу. Будьте настойчивы, не сдавайтесь перед трудностями. Карты Таро сулят Овнам сложные задачи, с которыми они точно смогут справиться.

Телец

Ураган любви закружит Тельцов. Вас ждут романтика и страсть. Смело соглашайтесь на свидание и проведите время с тем, кто вам нравится.

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Близнецы

9 января Близнецам стоит обуздать свои эмоции и не идти на поводу у желания повеселиться. Откажитесь от риска и вечеринок, все может закончиться плачевно.

Рак

Карты Таро сулят Ракам интересный день. Вам помогут избежать проблем, однако не забывайте о благодарности.

Лев

Львам можно порадовать своего внутреннего ребенка. Дурачьтесь, отдыхайте и не переживайте из-за мелочей, все будет хорошо.

Дева

В понедельник Девы смогут насладиться гармонией. Ваши отношения с любимым человеком только кажутся скучными, на самом деле это стабильность, что стоит ценить.

Весы

Карты Таро советуют Весам прислушаться к своей интуиции. Прислушайтесь к своим ощущениям и не рискуйте, если не уверенны в успехе.

Скорпион

Скорпионов ждет важный день. Вам придется брать на себя ответственность и не поддаваться слабости. Найдите в себе силы.

Стрелец

9 января Стрельцы избавятся от проблем с финансами. Вы получите премию или же кто-то подарит вам возможность обогатиться, что положительно скажется на вашем финансовом положении.

Козерог

Мечты Козерогов разобьются, будто хрупкая стеклянная фигурка. Пора снимать розовые очки и адекватно оценивать свои силы.

Водолей

В понедельник карты Таро советуют Водолеям готовиться к спонтанным тратам. На вас может свалиться крупная сумма, но не стоит ее оставлять при себе. Потратьте деньги на что-то важное.

Рыбы

Рыбы превратятся в вулкан идей и новых задумок. Делитесь ими с окружающими, вы точно найдете поддержку и одобрение, все получится.

Напомним, ранее астролог предсказала страшный "замес" в Украине.

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