Напряжение будет нарастать, предрекла Рубина Цыбульская.

Известная астролог и таролог Рубина Цыбульская предупредила о серьезной угрозе для Киева до конца января 2023 года.

По ее прогнозу, напряжение будет нарастать, будут новые "прилеты", но и защита сработает: много что будет отбито.

"Будьте осторожны в местах скопление людей", - призвала таролог.

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Также таролог заявила, что в Киеве есть предатели, которые помогают россиянам, есть слив информации.

Что касается Киевской области, то как отметила Цыбульская, РФ будет целиться по какой-то незавершенной цели, возможно разрушение жилого дома или же удар по жизненно важному объекту.

Вместе с тем, таролог добавила, что в указанный период территория Киевской области будет укрепляться новым оружием.

Напомним, астролог Рубина Цыбульская дала тревожный прогноз событий в Украине до конца января 2023 года. Карты Таро показали ей колоссальные угрозы и много жертв.

А астролог Людмила Хомутовская рассказала, в каком году закончится война в Украине. По словам эксперта, развязка войны уже близко. Активные боевые действия могут прекратиться уже в 2023 году.

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