Людмила Хомутовская отметила, что 2023 год будет сложным, но победным.

Экстрасенс Людмила Хомутовская рассказала, в каком году закончится война в Украине. По словам эксперта, развязка войны уже близко. Активные боевые действия могут прекратиться уже в 2023 году.

"Украина в любом случае победит в этом году. Однако до ее окончания точный срок не ясен. Будут периодические отступления, потом прорывы, но, я думаю, что в этом году мы все же это сделаем (победим в войне с Россией, - УНИАН)", - сказала Хомутовская в интервью УНИАН.

Она добавила, что Россию ждет сложный период. Выпала карта "Правосудие". Это значит, что страна-агрессор будет отвечать за свои преступные действия.

"Карты показывают страну, которая постепенно замирает. Могут быть протесты, но не такие масштабные, о которых все говорят", - добавила экстрасенс.

Напомним, ранее экстрасенс Людмила Хомутовская рассказала, что в ближайшее время ждет самые многострадальные на данный момент города. По ее словам, активные боевые действия в Бахмуте и Соледаре будут продолжаться.

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