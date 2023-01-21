Рубина Цыбульская предупредила украинцев об угрозе.

Известная астролог и таролог Рубина Цыбульская дала тревожный прогноз событий в Украине до конца января 2023 года.

"Энергия очень негативная в указанный период. Много будет предательства и лжи. Нагнетание обстановки для мирных жителей. Дьявол мстит и ищет способы, чтобы уничтожать людей", - спрогнозировала она, предрекая минирования, взрывы и подрывы.

Карты Таро показали Цыбульской колоссальные угрозы и много жертв.

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"Предатели в этом будут помогать врагу", - заявила она.

Вместе с тем, как добавила таролог, к концу января на начало февраля Украину ожидают хорошие новости с линии фронта, новые победы Вооруженных сил.

Когда закончится война в Украине - прогнозы астрологов

Напомним, астролог Людмила Хомутовская рассказала, в каком году закончится война в Украине. По словам эксперта, развязка войны уже близко. Активные боевые действия могут прекратиться уже в 2023 году.

А астролог Валентина Виттрок спрогнозировала, что полномасштабная война может сойти на нет в следующем 2024 году.

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