Эксперт сделала расклад и подчеркнула, что могут быть даже жертвы.

Таролог Людмила Хомутовская сделала расклад на ближайший понедельник. Учитывая то, что оккупанты часто совершают массированные обстрелы именно по понедельникам, украинцев данный прогноз очень интересует. Слава Демин в интервью для YouTube-канала "ЛюксФМ" поинтересовался деталями. Вот что ответила Хомутовская:

"Я думаю, в следующий понедельник они будут. Еще не закончилась эта коллизия. Оккупанты решили поменять сценарий, но массированные обстрелы еще будут. Попадания, конечно, будут. Но нам говорят, что у нас работает защита. Тем не менее карты обещают попадания и разруху".

Также Слава Демин уточнил, что сейчас энергетическая инфраструктура Украины повреждена примерно на 40%. Он спросил у таролога может ли этот показатель увеличиться до 70% в связи с вероятными обстрелами. Хомутовская ответила, что повреждения объектов энергетики однозначно еще будут:

"Я не думаю, что дойдет до 70% повреждений энергоинфраструктуры, но тот факт, что будет больше, чем есть сейчас, — это точно. Там за этим следят. Даже будут повторные удары туда, куда они уже били. Есть какая-то цель на большие города".

Напомним, три знака Зодиака поймают удачу за хвост после лунного затмения 8 ноября.

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