Таролог Людмила Хомутовская сделала расклад на ближайший понедельник. Учитывая то, что оккупанты часто совершают массированные обстрелы именно по понедельникам, украинцев данный прогноз очень интересует. Слава Демин в интервью для YouTube-канала "ЛюксФМ" поинтересовался деталями. Вот что ответила Хомутовская:
"Я думаю, в следующий понедельник они будут. Еще не закончилась эта коллизия. Оккупанты решили поменять сценарий, но массированные обстрелы еще будут. Попадания, конечно, будут. Но нам говорят, что у нас работает защита. Тем не менее карты обещают попадания и разруху".
Также Слава Демин уточнил, что сейчас энергетическая инфраструктура Украины повреждена примерно на 40%. Он спросил у таролога может ли этот показатель увеличиться до 70% в связи с вероятными обстрелами. Хомутовская ответила, что повреждения объектов энергетики однозначно еще будут:
"Я не думаю, что дойдет до 70% повреждений энергоинфраструктуры, но тот факт, что будет больше, чем есть сейчас, — это точно. Там за этим следят. Даже будут повторные удары туда, куда они уже били. Есть какая-то цель на большие города".
Напомним, три знака Зодиака поймают удачу за хвост после лунного затмения 8 ноября.