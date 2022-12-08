9 декабря Тельцам нужно сосредоточиться на работе.

Перед выходными некоторым знакам Зодиака придется сильно потрудиться и найти выход из непростых ситуаций. Однако есть и те, кому очень повезет. Весы, к примеру, наконец получат то, чего так заслужили. Что ждет вас 9 декабря и какой прогноз дают карты Таро на пятницу - читайте ниже.

Овен

Овны могут стать счастливыми. Вы можете поймать удачу за хвост, а потому не бойтесь мечтать и строить грандиозные планы. Карты Таро сулят Овнам незабываемый день.

Телец

9 декабря Тельцам нужно сосредоточиться на работе. Отбросьте все отговорки и не старайтесь отлынивать от сложных задач. Займитесь своей карьерой и не ленитесь.

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Близнецы

Близнецов ждет испытание на прочность. Вам придется проявить мужество и на деле показать свою силу. Карты Таро советуют близнецам готовиться к тому, что их ждут серьезные конфликты.

Рак

В пятницу Ракам нужно максимально сосредоточиться на своих мыслях. Прислушайтесь к себе, обдумайте планы и доверяйте только себе. Карты Таро сулят Ракам день принятия важных решений.

Лев

9 декабря Львам стоит проанализировать свои поступки и понять, все ли они делают правильно. Возможно, вы где-то оступились, пошли по неверному пути. Стоит сделать шаг назад и исправить ошибки.

Дева

Карты Таро сулят Девам проблемы из-за интриг и сплетен. Возможно, вы плохо сказали о человеке, который сильно из-за этого пострадал и хочет отомстить. Девам нужно найти в себе силы, признать вину и извиниться.

Весы

Весы получат вознаграждение за свои труды. Вас наконец заметит начальство, все старания оказались не напрасными. Однако карты Таро советуют Весам не сильно упиваться успехом, так как это может вызвать зависть со стороны окружающих.

Скорпион

Скорпионов ждет день чудес. Судьба готовит для вас немало сюрпризов. Постарайтесь провести этот день без негативных эмоций, погуляйте с друзьями, проведайте родственников и помогите тем, кто в этом нуждается.

Стрелец

9 декабря Стрельцов ждет хлесткая пощечина судьбы. Карты Таро сулят вам сложный день, за все плохие поступки, совершенные в прошлом, придется отвечать. Стрельцам важно получить такой урок, потому что беспечность и злость всегда ведет к проблемам, но они об этом забыли.

Козерог

Козерогов ждет важное дело. Вам доверят невероятно ответственную миссию, а потому приложите все усилия, чтобы с ней справиться. Карты Таро сулят Козерогам успех, но им не стоит верить лишь в чудо, важно приложить максимум усилий.

Водолей

Водолеи наконец-то смогут насладиться стабильностью. После всех трудностей вы заслужили немного отдыха. Порадуйте себя спонтанной покупкой, любимым десертом или походом в кино.

Рыбы

В пятницу Рыбам можно и нужно мечтать. Помимо этого, карты Таро сулят вам возможность поговорить с человеком, который сильно отдалился, но очень для вас важен. Постарайтесь не спорить и забыть былые обиды.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что жизнь четырех знаков Зодиака кардинально изменится уже сейчас.

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