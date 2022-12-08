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8 декабря будет полнолуние, или как его еще называют - Холодная луна. Оно повлияет на жизнь четырех знаков Зодиака. Среди них оказались Близнецы, Девы, Стрельцы и Раки.

Близнецы

В ближайшее время вам предоставится возможность получить ответы на вопросы, которые давно не давали вам покоя. В результате у вас может изменится мнение о каком-либо человеке или ситуации. Возможно, оно изменится в худшую сторону, однако воспринимайте это как опыт.

Дева

Девам стоит задуматься над тем, что вам делать дальше. И в первую очередь это касается вашей карьеры. Вероятно, вы уже засиделись на одном месте и пришло время что-то менять, двигаться дальше. Ищите новые источники дохода.

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Стрелец

У вас могут возникнуть разногласия со второй половинкой. Не исключено, что судьба подготовила вашей паре испытания, пройдя которые, вы поймете, быть вам вместе или нет. Во всяком случае держите лицо и не опускайте руки.

Рыбы

Вам рекомендуется держать язык за зубами. Будьте более лояльными к людям, если не хотите "утонуть" в конфликтах и ссорах. Обращайте внимания на чувства людей, ставьте себя на их место. Проявлейте добро по отношению к близким.

Напомним, на три знака Зодиака вскоре свалятся счастье и успех.

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