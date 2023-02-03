В феврале повезет большинству знаков Зодиака.

Астролог Анжела Перл составила прогноз для всех знаков Зодиака на февраль 2023 года. По ее словам, "на коне" в этот раз будут Львы.

Овен

Вам нужно составить план на ближайшее время и реализовывать каждый пункт по очереди. Могут поступить выгодные предложения по работе, не упустите хорошие возможности.

Телец

Тельцы обожают путешествия и, вероятно, вы уже думали над тем, чтобы переехать в другой город или даже страну. В феврале может решиться этот вопрос наилучшим для вас образом.

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Близнецы

Вам стоит чаще появляться среди большого скопления людей, общаться с ними, находить новые хобби. Звезды сулят вам судьбоносные встречи.

Рак

Вы можете получить хорошие деньги за какую-то проделанную работу. Благодаря этому вам удастся решить все финансовые проблемы, в том числе отдать долги и закрыть кредити.

Лев

Львы наконец отпустят прошлое и откроют свое сердце для нового. Астролог предрекла представителям этого зодиакального созвездия глобальные перемены в жизни, которые пойдут им на пользу.

Дева

Вы можете узнать какую-то очень важную информацию. Однако эксперт советует не торопиться и воспользоваться ею только тогда, когда вы будете уверены в своем решении.

Весы

Вы можете обзавестись полезными знакомствами, которые помогут вам в профессиональной деятельности. Вероятно, вам предложат занять место руководителя в перспективной компании.

Скорпион

Вас ждут серьезные перемены в личной жизни. Кто-то из Скорпионов может выйти замуж, а кто-то - разорвать токсичные отношения. В целом и тем, и тем будет комфортно в новых реалиях.

Стрелец

Вы можете заняться вопросами, связанными с недвижимостью. Если вы давно планировали покупку квартиры, то откладывать ее не надо. ЭТо будет самый благоприятный период для вас в этом плане.

Козерог

В феврале вы можете получить значительную прибыль, но распорядиться ею нужно с умом. Не пускайте деньги на ветер, чтобы потом не остаться с голой пятой точкой.

Водолей

Вы закроете определенную главу своей жизни и начнете новую. То есть уже понятно, что вас ждут перемены, особенно в личной жизни. Не избегайте случайных знакомств, так как вы можете упустить свою судьбу.

Рыбы

Рыбы весь месяц будут заниматься своей карьерой, развитием бизнеса и другими профессиональными делами. Личная жизнь пока будет на паузе. Однако вам стоит обратить внимание на свое здоровье. В феврале вам нельзя перегружаться.

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