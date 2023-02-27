Эзотерики составили прогноз на 28 февраля 2023 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Узнайте, что ждет вас именно в этот день.
Овен
В этот день вы можете закончить отношения с человеком, который приносил только негатив в вашу жизнь. Сначала вы почувствуете боль от потери, а после облегчение.
Телец
Завтра судьба будет посылать вам разного рода знаки, на которые вам обязательно стоит обращать внимание. Не лишним будет и прислушиваться к интуиции, она не подведет.
Близнецы
Не ждите у моря погоды. Берите все в свои руки, проявляйте инициативу, наслаждайтесь своими успехами, радуйтесь жизни. За вас никто ничего не будет делать.
Рак
День склоняет вас к романтике. Возможны новые знакомства или бурный роман. Не исключено, что интрижка перерастет во что-то более серьезное.
Лев
Красота в глазах смотрящего. Обращайте внимание на позитивные вещи, будьте добрее и благосклоннее к людям. Только так вы сможете провести этот день в гармонии с собой и миром.
Дева
Ваши проблемы начнут растворяться. Однако эзотерики не советуют вам расслабляться, будьте готовы к непредвиденным обстоятельствам.
Весы
Могут возникать конфликты. Старайтесь обходить их стороной, но если не получится - сохраняйте лицо и не позволяйте втягивать вас в неприятные истории.
Скорпион
У вас есть талант: из чего-то мелкого и незначительного вы можете сделать что-то красивое и глобальное. Развивайте свои навыки, ведь они могут творить чудеса.
Стрелец
Вас ждет настоящее чудо во вторник. Вы наконец сможете полностью открыться своей второй половинке и получить взаимность в ответ. Ваши чувства будут на максимуме.
Козерог
В этот день вам нельзя думать о плохом. Карты говорят, что вы должны наслаждаться своими успехами, в том числе финансовыми. Порадуйте себя хорошей покупкой.
Водолей
Проявите всю свою силу воли. Если вы что-то решили - следуйте этому, не останавливайтесь на достигнутом, с какими бы сложностями вы не столкнулись.
Рыбы
Вам стоит отказаться от вредных привычек, иначе они вас погубят. Могут быть проблемы со здоровьем, хронические заболевания вновь будут вам докучать.