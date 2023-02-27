Карты дадут вам подсказку, что делать в этот день.

Эзотерики составили прогноз на 28 февраля 2023 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Узнайте, что ждет вас именно в этот день.

Овен

В этот день вы можете закончить отношения с человеком, который приносил только негатив в вашу жизнь. Сначала вы почувствуете боль от потери, а после облегчение.

Телец

Завтра судьба будет посылать вам разного рода знаки, на которые вам обязательно стоит обращать внимание. Не лишним будет и прислушиваться к интуиции, она не подведет.

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Близнецы

Не ждите у моря погоды. Берите все в свои руки, проявляйте инициативу, наслаждайтесь своими успехами, радуйтесь жизни. За вас никто ничего не будет делать.

Рак

День склоняет вас к романтике. Возможны новые знакомства или бурный роман. Не исключено, что интрижка перерастет во что-то более серьезное.

Лев

Красота в глазах смотрящего. Обращайте внимание на позитивные вещи, будьте добрее и благосклоннее к людям. Только так вы сможете провести этот день в гармонии с собой и миром.

Дева

Ваши проблемы начнут растворяться. Однако эзотерики не советуют вам расслабляться, будьте готовы к непредвиденным обстоятельствам.

Весы

Могут возникать конфликты. Старайтесь обходить их стороной, но если не получится - сохраняйте лицо и не позволяйте втягивать вас в неприятные истории.

Скорпион

У вас есть талант: из чего-то мелкого и незначительного вы можете сделать что-то красивое и глобальное. Развивайте свои навыки, ведь они могут творить чудеса.

Стрелец

Вас ждет настоящее чудо во вторник. Вы наконец сможете полностью открыться своей второй половинке и получить взаимность в ответ. Ваши чувства будут на максимуме.

Козерог

В этот день вам нельзя думать о плохом. Карты говорят, что вы должны наслаждаться своими успехами, в том числе финансовыми. Порадуйте себя хорошей покупкой.

Водолей

Проявите всю свою силу воли. Если вы что-то решили - следуйте этому, не останавливайтесь на достигнутом, с какими бы сложностями вы не столкнулись.

Рыбы

Вам стоит отказаться от вредных привычек, иначе они вас погубят. Могут быть проблемы со здоровьем, хронические заболевания вновь будут вам докучать.

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