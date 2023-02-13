Узнайте, кому действительно повезет 14 февраля.

В День всех влюбленных, как считают астрологи, некоторые знаки Зодиака станут невероятно счастливыми. Кому ждать подарков и страстных поцелуев - читайте ниже.

Близнецы

Близнецы могут получить неожиданный подарок. Вас пригласят на свидание и удивят смелым признанием. 14 февраля вы можете визжать от счастья, ведь в вашей жизни начнется полоса настоящей любви и романтики.

Однако не стоит забывать, что в отношениях важна взаимность. Не будьте скупыми на эмоции и порадуйте свою половинку каким-то подарком, это важно.

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Лев

Астрологи считают, что Львы поймают стрелу Амура. Они будут главными счастливчиками Дня всех влюбленных. Не исключено, что девушкам-Львам подарят дорогое украшение. А если вы уже давно строите отношения с нерешительным человеком, то именно 14 февраля он может решиться и сделать вам предложение.

Львам-мужчинам стоит проявить инициативу самостоятельно. Возможно, ваша избранница заждалась и очень хочет получить заветное обручальное кольцо.

Скорпион

14 февраля Скорпионы поймут, что День всех влюбленных - не маркетинговый ход, а настоящий праздник, который полон чудес. Вас окружат заботой, вы будете купаться в поцелуях.

Наслаждайтесь романтикой и не бойтесь, что она может перерасти в безудержную страсть. Доверьтесь себе и своим чувствам, вас ждет счастье.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака добьются небывалого успеха на работе на этой неделе.

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