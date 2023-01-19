Рожденные под знаком Стрельца люди часто кажутся несокрушимыми воинами, которым все по плечу. Однако на самом деле они очень ранимы. Астрологи назвали сильные и слабые стороны Стрельцов, что поможет лучше понимать этот знак Зодиака.
Сильные стороны Стрельцов
Стрельцы по своей натуре являются очень стойкими и жизнерадостными людьми. Они смело вступают в бой с трудностями, не боятся перемен и всегда верят в лучшее.
Помимо этого, Стрельцы всегда готовы разделить свой успех с окружающими. Они не откажут в помощи и всегда будут "тащить" за собой тех, кто слабее. Люди тянутся к Стрельцам, ведь они всегда добры и открыты.
Слабые стороны Стрельцов
На фоне своей стойкости, Стрельцы все равно умудряются быть ленивыми. Они не будут стараться что-то сделать, если им неинтересно. Стрельцы не могут заставить себя сделать то, в чем не видят пользы для себя.
Астрологи считают, что Стрельцы также слишком нервные. Они нередко поддаются импульсивным эмоциям. Стрельцы могут торопиться с решениями, соглашаться на авантюры и сильно психовать, если им отказывают. Этому знаку Зодиака не нравится проигрывать, даже в малейших спорах. Потому они могут сильно "взорваться", если не будут ощущать свое превосходство.
Ранее астрологи рассказали, что только три знака Зодиака могут узнать свою судьбу через сны.