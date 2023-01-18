Проверьте, есть ли вы в этом списке.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым чаще других снятся пророческие сны. Именно во сне они могут увидеть важные предстоящие события и в целом узнать свою судьбу.

Лев

Львам часто снятся диалоги с людьми, которые позже происходят наяву. Вам может показаться это странным, но именно так Вселенная пытается вам помочь. Поэтому обращайте внимание на вещие сны, ведь с их помощью вы можете понять, какой исход событий вас ждет в той или иной ситуации. А также вы можете повлиять на разные ситуации, просто изменив ход своих действий.

Козерог

Хоть среди Козерогов мало людей, которые имеют хоть какое-то отношение к мистике, но потусторонний мир всячески пытается проникнуть в их подсознание. Вы - те люди, которым чаще других снятся вещие сны. Благодаря им вы можете предсказывать не только свою судьбу, но и своих близких. Также вы можете уберечь кого-то от опасности. Этот дар дан вам во благо.

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Водолей

Наверняка вы замечали, что, спросив что-то у Вселенной перед сном, ответ приходил к вам именно во сне. Так работает ваш энергообмен с этим миром. Именно во сне вы можете получить ответы на все интересующие вас вопросы. Не бойтесь этого! Лучше применяйте этот навык в те моменты, когда вам это необходимо.

Напомним, три знака Зодиака вскоре смогут утереть всем нос.

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