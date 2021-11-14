Влад Росс назвал несколько знаков Зодиака, которых подстерегает опасность в новогоднюю ночь.

Украинский астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказал, каким знакам Зодиака лучше остаться дома в новогоднюю ночь.

Стрелец

Не очень хорошая ситуация на Новый 2022 год может сложиться у Стрельцов. Им лучше сидеть дома и не слишком увлекаться спиртными напитками. Также им нельзя лететь заграницу, так как могут быть несчастные случаи и дорожно-транспортные происшествия.

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По мнению Влада Росса, у Близнецов также сложная ситуация. Им вообще не очень везет. Мало того, что в целом год у них не очень хороший, так еще и встретить его нормально нельзя. На Новый год им нельзя ввязываться в конфликты, иначе все может закончиться дракой. Поэтому празднование им лучше устроить в домашней обстановке.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, у каких знаков Зодиака растут несчастливые дети.

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Автор: Диана Могилевич