В этом списке оказались три знака Зодиака.

Известный украинский астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии УНИАН назвал три знака Зодиака, которые не являются примерными семьянинами и родителями для своих детей.

Водолей

По мнению астролога, на первом месте оказывается Водолей. Это антисемейный знак Зодиака, так как они чаще всего сами себе на уме. Родители-Водолеи не очень любят контролировать детей в плане посещений уроков. Иногда их дети могут прогулять четверть или полгода, а Водолеи об этом узнаю только со временем.

Скорпион

Влад Росс отметил, что Скорпионы - это тоже не очень хорошие родители. У них могут возникать комплексы неполноценности как психологические, так и родительские. В этом плане у них все сложно, от чего дети будут только страдать.

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У Козерогов также не очень хорошая ситуация. Они всегда подавляют своего ребенка. Поэтому в будущем у ребенка может появиться желание либо отомстить своему родителю, либо возвыситься, либо у него будет сломленная психика и он не захочет ничего достигать в жизни. То есть здесь одно из двух - или ребенок захочет доказать свое превосходство, либо у него будет полная антипатия.

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал самых лучших родителей по знаку Зодиака.

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Автор: Диана Могилевич