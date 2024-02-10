Женщина-Рак, как и мужчина этого знака, могут быть счастливыми далеко не с каждым человеком.

Знак Зодиака Рак (женщина или мужчина) - это довольно скрытные люди, ведь они защищают себя от негатива извне. Сначала трудно понять, как представитель водного знака к вам относится, но если удастся завоевать его доверие, то любой партнер будет чувствовать себя любимым и нужным. Мы расскажем, к кому должен присмотреться мужчина-Рак или женщина, рожденная в этом созвездии.

С кем совместимы Рак-мужчина или женщина - список

Рак довольно эмпатичен, он всегда готов прийти на помощь партнеру и понять, что у него в прошлом могли быть какие-то травмы или трудности. Также Раки отлично относятся к детям - как правило, это самые чуткие и внимательные родители. Но даже если Рак готов окунуться в мир любви и счастья, ему стоит тщательно подбирать себе пару:

Овен и Рак - совместимость средняя, в этих отношениях будет много драмы. Каждый из этих партнеров для удачного союза должен понимать, что нужно больше отдавать, чем брать. От них самих зависит, будут ли счастливы вместе Рак и Овен - совместимость по гороскопу вполне приемлемая.

- совместимость средняя, в этих отношениях будет много драмы. Каждый из этих партнеров для удачного союза должен понимать, что нужно больше отдавать, чем брать. От них самих зависит, будут ли счастливы вместе Рак и Овен - совместимость по гороскопу вполне приемлемая. Телец и Рак - совместимость высокая, для обоих этих партнеров важна стабильность, финансы, семья и дом. Интересы знаков Зодиака полностью совпадают, партнеры отлично понимают друг друга и идут по жизни в одном направлении.

- совместимость высокая, для обоих этих партнеров важна стабильность, финансы, семья и дом. Интересы знаков Зодиака полностью совпадают, партнеры отлично понимают друг друга и идут по жизни в одном направлении. Близнецы и Рак - совместимость низкая, потому что партнеры разные, и от жизни хотят разных вещей. Близнец более мечтательный, а Рак приземленный. Над отношениями придется постоянно работать, а это утомляет - водному знаку в итоге не хватит стабильности и серьезности, а воздушному - эмоций и впечатлений.

- совместимость низкая, потому что партнеры разные, и от жизни хотят разных вещей. Близнец более мечтательный, а Рак приземленный. Над отношениями придется постоянно работать, а это утомляет - водному знаку в итоге не хватит стабильности и серьезности, а воздушному - эмоций и впечатлений. Рак и Рак - совместимость высокая, но для того чтобы добиться идеального взаимопонимания, нужно время. Оба умеют вести домашнее хозяйство, много времени уделяют семье и одинаково выставляют приоритеты. Совместимость Рак и Рак хорошая, но для "притирки" иногда нужны годы.

- совместимость высокая, но для того чтобы добиться идеального взаимопонимания, нужно время. Оба умеют вести домашнее хозяйство, много времени уделяют семье и одинаково выставляют приоритеты. Совместимость Рак и Рак хорошая, но для "притирки" иногда нужны годы. Лев и Рак - совместимость средняя, хотя люди кардинально отличаются друг от друга. Если хочется построить счастливые отношения, Рак должен перестать вспоминать о негативном прошлом, а Льву лучше перестать считать, что он центр Вселенной. Интуитивные Рак и Лев совместимость могут повысить, если примут особенности друг друга.

- совместимость средняя, хотя люди кардинально отличаются друг от друга. Если хочется построить счастливые отношения, Рак должен перестать вспоминать о негативном прошлом, а Льву лучше перестать считать, что он центр Вселенной. Интуитивные Рак и Лев совместимость могут повысить, если примут особенности друг друга. Рак и Дева - совместимость высокая, этих партнеров можно назвать родственными душами. Для обоих важна материальная стабильность, поэтому два человека вместе идут к этой цели. Кроме того, Дева способна уберечь ранимого Рака от травмирующих событий в жизни.

- совместимость высокая, этих партнеров можно назвать родственными душами. Для обоих важна материальная стабильность, поэтому два человека вместе идут к этой цели. Кроме того, Дева способна уберечь ранимого Рака от травмирующих событий в жизни. Рак и Весы - совместимость средняя, если этот союз не станет воплощением мечты, то хотя бы позволит усвоить важные жизненные уроки. Партнеры могут найти компромисс, чтобы не ущемлять друг друга, но до конца расслабиться и почувствовать себя "дома" вряд ли получится.

- совместимость средняя, если этот союз не станет воплощением мечты, то хотя бы позволит усвоить важные жизненные уроки. Партнеры могут найти компромисс, чтобы не ущемлять друг друга, но до конца расслабиться и почувствовать себя "дома" вряд ли получится. Скорпион и Рак - совместимость высокая, на энергетическом и материальном уровне эти люди дополняют и отлично понимают друг друга. Стремятся, как правило, к одним и тем же целям, способны утешить, понять и защитить. Эти отношения будут глубокими, если отнестись к ним серьезно.

- совместимость высокая, на энергетическом и материальном уровне эти люди дополняют и отлично понимают друг друга. Стремятся, как правило, к одним и тем же целям, способны утешить, понять и защитить. Эти отношения будут глубокими, если отнестись к ним серьезно. Стрелец и Рак - совместимость высокая из-за взаимного сильного притяжения. И Стрелец, и Рак открыты к новым ощущениям, готовы знакомиться с людьми, развивать связи и переезжать, если это нужно для благополучия семьи. Каждому из знаков Зодиака есть, чему поучиться друг у друга.

- совместимость высокая из-за взаимного сильного притяжения. И Стрелец, и Рак открыты к новым ощущениям, готовы знакомиться с людьми, развивать связи и переезжать, если это нужно для благополучия семьи. Каждому из знаков Зодиака есть, чему поучиться друг у друга. Козерог и Рак - совместимость средняя, но может быть высокой, если Рак примет серьезность Козерога, а партнер земного знака сможет быть снисходительным к переменчивому нраву Рака. Если люди будут раскрывать недостающие стороны друг друга, то союз будет удачным.

- совместимость средняя, но может быть высокой, если Рак примет серьезность Козерога, а партнер земного знака сможет быть снисходительным к переменчивому нраву Рака. Если люди будут раскрывать недостающие стороны друг друга, то союз будет удачным. Водолей и Рак - совместимость низкая, эти люди будут жить в одном доме, но в разных Вселенных. Постоянно держат друг друга в напряжении, действуют каждый по своим интересам. Шанс создать прочные отношения низкий - слишком разные знаки Зодиака.

- совместимость низкая, эти люди будут жить в одном доме, но в разных Вселенных. Постоянно держат друг друга в напряжении, действуют каждый по своим интересам. Шанс создать прочные отношения низкий - слишком разные знаки Зодиака. Рак и Рыбы - совместимость средняя, ведь партнеры отлично понимают друг друга, но им может не хватить целеустремленности для последующих шагов в отношениях. Занятия творчеством, увлеченные беседы и тактильный контакт - это максимум, на что можно рассчитывать.

Астрологи говорят, что идеальным партнером для Рака может стать знак Зодиака Телец, Рак, Дева, Стрелец и Скорпион. Такие союзы как Рак и Водолей или Рак и Близнецы совместимость высокую не обещают.

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