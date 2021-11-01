Лунное затмение будет 19 ноября 2021 года.

Известный астролог Влад Росс эксклюзивно для УНИАН рассказал, что 19 ноября будет лунное затмение, которое негативно скажется на нескольких знаках Зодиака.

Лунное затмение принесет в жизнь Тельцов, Львов и Водолеев негативные эмоции и события. Единственный знак Зодиака, который ощутит на себе положительное влияние - это Скорпион.

Водолей

Водолея ждут сложные ситуации в работе, возможно ниспровержение с должности и прочие неприятности в делах, связанных с построением карьеры.

Лев

У Льва будут неприятности дома, смерть в семье, ссоры с соседями, разрушение отношений с близким человеком.

Телец

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Скорпион

Больше всего ощутит на себе влияние лунного затмения Скорпион, причем это влияние будет крайне положительным. Скорпиону благодаря энергии затмения все будет удаваться, и события вблизи даты затмения будут складываться замечательно.

Напомним, ранее астрологи составили гороскоп здоровья на неделю 1-7 ноября.

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Автор: Диана Могилевич