Гороскоп здоровья расскажет чего ожидать разным знакам в сфере здоровья на этой неделе.

Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов.

Овен

Ваше самочувствие не будет идеальным, но серьезных недугов можно не опасаться. Овнам хватит сил на завершение текущих дел и задач. Однако важно беречь силы и не перерабатывать. Иначе к выходным энергия может иссякнуть.

Телец

Самочувствие Тельцов будет сильно зависеть от питания. Звезды советуют вам придерживаться на этой неделе правильного питания без жирной еды и фастфуда. Не рекомендуется так же употреблять острую пищу и алкоголь. Не стоит слишком поздно ужинать.

Близнецы

Эту неделю можно посвятить здоровью волос. Сейчас ваши волосы как никогда хорошо впитывают маски, масла и бальзамы. Рекомендуется мыть голову только натуральными шампунями с растительным составом. Не забывайте носить шапку на улице.

Рак

Читайте такжеГороскоп на ноябрь 2021: астролог назвал везунчиков и неудачников месяцаХорошая неделя для отказа от вредных привычек. Если вы курите, переедаете или слишком поздно ложитесь спать – начните бороться со своими пристрастиями. Вам помогут сила воли и поддержка близких.

Лев

Вашей главной проблемой на этой неделе будут нервы. Никакие серьезные болезни вам не угрожают, но вы можете начитаться страшных диагнозов в интернете. Поменьше накручивайте себя и не слушайте беспокойных родственников.

Дева

Ваши нос и горло сейчас очень уязвимы. Берегите их от переохлаждения и обязательно одевайтесь по погоде. Если вы принимаете какие-либо лекарства – ни в коем случае не прекращайте курс раньше положенного. В пятницу будьте осторожны с огнем и кипятком.

Весы

На этой неделе Весы будут весьма ленивыми и пренебрежительными к здоровью. Звезды призывают вас проявить силу воли и быть ответственными. На выходных надо следить за артериальным давлением.

Скорпион

В первую половину недели рекомендуется есть легкую овощную пищу, молочные продукты и рыбу. В четверг и пятницу снизьте до минимума физические нагрузки. А вот на выходных физкультура будет полезна.

Стрелец

Читайте такжеАстрологи подготовили китайский гороскоп на ноябрь для всех знаковЕсли вы чувствуете недомогание или подозреваете заболевание – не откладывайте поход к врачу. Чем позднее вы обратитесь к специалисту, тем серьезнее будут последствия. Также не стоит увлекаться самолечением.

Козерог

Козероги могут обрадоваться – из всех знаков Зодиака ваше здоровье будет самым крепким. Воспользуйтесь этим прекрасным временем, чтобы решить насущные задачи. Постарайтесь больше ходить пешком.

Водолей

Для хорошего самочувствия Водолеям необходим здоровый сон. Ложитесь спать в одно и то же время суток, и спите не меньше 7 часов. Если у вас есть проблемы со сном, попробуйте поменять подушку или проветривать комнату.

Рыбы

Неделя отлично подходит для косметологических процедур и посещения салона красоты. Ваши волосы и кожа хорошо впитывают маски и бальзамы. Также на этой неделе рекомендуется сходить к стоматологу.

Автор: Екатерина Пулатова