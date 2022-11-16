Раки являются весьма скрытными личностями, но если они влюбляются, то становятся очень верными и примерными семьянинами.

Среди всех знаков Зодиака Раки неспроста считаются одними из самых капризных. У них довольно сложный характер, однако найти общий язык и ужиться с Раками вполне возможно. Астрологи предлагают 5 советов, которые помогут наладить контакт с представителями этого знака Зодиака.

Ракам нужно "выпускать пар"

Не запрещайте Ракам кричать и проявлять эмоции. Им сложно держать все в себе, а потому громкий тон является не попыткой оскорбить собеседника, а простым желанием "выпустить пар". Не спорьте с ними, позвольте им выговориться. Раки будут благодарны, если вы их поймете.

Не требуйте от Раков похвалы и лести

Раки не любят благодарить. Этот знак Зодиака в целом предпочитает показывать свое отношение не словами, а делами. А потому не ждите от них комплиментов, лести и похвалы. Просто знайте, что Раки всегда будут вам благодарны, но покажут это добрым поступком.

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Раки не любят быт и рутину

Не пытайтесь заставлять Раков убираться по дому, если они сами этого не хотят. Принуждение, ультиматумы и скандалы приведут лишь к тому, что Раки полностью откажутся от помощи по дому. Не провоцируйте их на ссору. На самом деле Раки домоседы и любят свое жилье, но они относятся к уборке иначе, для них наведение порядка - особый ритуал, который они проводят по "особому графику".

Не требуйте от Раков честности

Этот знак Зодиака известен своей скрытностью. Раки нередко любят прятаться и ограждать себя от посторонних. Потому не стоит требовать откровений и правды, если не входите в круг самых близких людей Рака. Если же вы строите отношения с представителем этого знака, просто знайте, что любовь обязательно проявится. Раки - порядочные семьянины, они любят и ценят свои вторые половинки, просто им нужно время, чтобы раскрыться.

Не "доставайте" Раков подозрениями

Среди Раков очень мало предателей, не стоит ждать от них удара в спину. Если же вы проявите недоверие и начнете подозревать Раков в неверности, они попросту отвернутся от вас и будут сильно обижены.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что Новолуние в Стрельце 24 ноября станет началом "белой полосы" для некоторых знаков Зодиака.

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