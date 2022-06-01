Какие бывают руны и что означает каждый из магических символов - узнайте в материале УНИАН.

Руны известны, как древние письменные символы народов Скандинавии. Рунический алфавит называется "футарк" и у германских народов состоит из 24-х символов. Славяне тоже обладали своим личным набором рун, в котором было 18 символов. УНИАН расскажет, как работают руны, в чем их особенность и как выбрать свою руну по дате рождения.

Ранее мы составляли славянский гороскоп 2022.

Славянские чертоги - покровители и характеристика

Прежде, чем выбирать себе руну, необходимо понять, какому чертогу соответствует ваша дата рождения. Славянский календарь называется "Сварожий круг", где каждому временному отрезку соответствует свой покровитель.

Чертог Девы (28 августа - 20 сентября)

Люди, рожденные в этот период, находятся под покровительством богини Дживы. Это целеустремленные и решительные личности, постоянно тянущиеся к самообразованию. У них развита эмпатия, они всегда готовы прийти на помощь нуждающимся. Любопытны, коммуникабельны, нетерпеливы и решительны. Имеют способности к дару ясновидения, часто могут заранее знать о предстоящих событиях.

РунаЕсть- привлекает благополучие и удачу, дарит возможности для духовного развития.

Руна Исток - позволяет человеку остановиться, посмотреть вглубь себя и принять решение, но нужно быть осторожным - может вызвать депрессию.

Чертог Вепря (20 сентября - 12 октября)

Таких людей защищает бог Рамхат - владыка силы и справедливости. Те, кто рожден в чертоге Вепря, не терпят лжи и лицемерия, всю жизнь находятся в поисках правды. Они негативно реагируют на любую провокацию и попытку обидеть слабых. Как правило, достаточно требовательны к себе и окружающим, иногда резки в высказываниях, но зато в большинстве случаев действуют по совести и за правосудие.

Руна Мир - поможет улучшить состояние здоровья, обрести семейное и финансовое благополучие, усилит чувства в браке.

Чертог Щуки (12 октября - 03 ноября)

Богиня этого чертога - Рожана, она помогает женщинам и мужчинам, которые стремятся к продолжению рода и соблюдению родовых традиций. Люди этого периода, как правило, глубоко чтят семейные ценности, главный смысл жизни для них - благополучие близких. Тем не менее, Щуки достаточно эгоистичны и ставят свои интересы превыше любых других.

Руна Чернобог - несмотря на непростую энергетику, такая руна позволяет легко расставаться с дурными привычками, менять мышление и легко идти к новым вершинам.

Чертог Лебедя (03 ноября - 24 ноября)

Покровитель людей этого чертога - богиня Макошь. Личности, рожденные в ноябре, терпеливы и проницательны, они понимают суть вещей, руководствуясь внутренней интуицией. Большие хозяйственники, но очень эмоциональные, а в гневе вообще неуправляемы. Такие люди знают себе цену, обладают высокой самооценкой и всю жизнь находятся в поисках своего предназначения.

Руна Алатырь - налаживает баланс внутренних энергий, усиливает интуицию, позволяет найти гармонию с собой и природой.

Чертог Змея (24 ноября - 17 декабря)

Огнебог Семаргл - защитник людей, рожденных в чертоге Змеи. В силу того, что он считается проводником между мирами, такими качествами он наделяет и своих "детей". Люди этого чертога высокоинтеллектуальны, чувствительны и эмоциональны. Они видят этот мир не так, как все остальные, обладают высоким уровнем рассудительности. Им присущ волевой независимый характер, а убеждения свои Змеи отстаивают до последнего.

Руна Радуга - ускоряет духовный рост, закаляет тело и способствует наступлению положительных перемен в жизни.

Чертог Ворона (17 декабря - 08 января)

Коляда - покровитель рожденных в чертоге Ворона. Это добродушные и творческие личности, имеют склонности к милосердию. Настроение у таких людей переменчивое, они часто не могут принять нужное решение. Им больше подходит позиция философа и третьего лица - со стороны наблюдая за происходящим, они понимают, как вести себя в той или иной ситуации, и никогда не делают выбор наспех.

Руна Нужда - усиливает зависимость от чего-то или кого-то, но это может стабилизировать отношения в семье или обеспечить успех в работе.

Чертог Медведя (08 января - 01 февраля)

"Дети" бога Сварога - целеустремленные, самодостаточные, решительные и волевые. Они, как правило, отчаянно трудятся на благо семьи и дома. Не нуждаются ни в чьих подсказках, всегда точно и ясно видят свой путь. С одной стороны, это отзывчивые и миролюбивые люди, с другой - вспыльчивые и категоричные. Очень часто таким людям, несмотря на независимость, нужна поддержка со стороны.

Руна Крада - открывает новые перспективы, дарит ощущение свободы, позволяет вам без страха принимать решения и менять свою жизнь.

Чертог Бусла (01 февраля - 25 февраля)

Животное-покровитель людей, рожденных в феврале, - это аист. Такие личности отличаются ясным умом, но мудростью не всегда могут похвастаться. Чаще всего, они "сами себе на уме" и переубедить их очень сложно. Трудоголики, хорошие ученики и дисциплинированные люди. Внешне очень мягкие, но по характеру довольно непростые - из-за своей природной двойственности.

Руна Треба - помогает достичь желаемого, развивает волю и мужество, но помните - ради этого придется чем-то пожертвовать.

Чертог Волка (25 февраля - 22 марта)

Людям, рожденным в этот период, помогает в жизни бог Велес. С одной стороны, им никто не нужен - они всячески пропагандируют прелесть жизни в одиночестве. С другой - они знают ценность семьи, умеют любить, становятся заботливыми родителями и верными друзьями. Это целеустремленные люди, которые готовы на многое ради собственного благополучия. Не боятся рисковать и, как правило, выбирают себе путь, непохожий на общепринятый.

Руна Сила - увеличивает шансы на победу в тех или иных ситуациях, усиливает интуицию, как защиту при негативных обстоятельствах.

Чертог Лиса (22 марта - 15 апреля)

Покровительница девятого чертога - богиня Морена, которая дарит своим воспитанникам множество талантов и способностей. Такие люди имеют дар прорицания, им часто снятся вещие сны. По природе своей они хитры и изворотливы, поэтому легко выходят из трудных ситуаций. Природная мудрость и рассудительность помогает Лисам мыслить здраво даже в самые тяжелые времена.

Руна Ветер - открывает подсознание, ускоряет принятие решений и поступление новых идей, дарит заряд внутренних сил.

Чертог Тура (15 апреля - 7 мая)

Десятый чертог и люди, рожденные в нем, находятся под защитой бога Леля. Это сильные духом и терпеливые люди, но терпение их не безгранично. Трудолюбивы, зачастую, доводят начатые дела до конца. Чувствительны и добродушны - всегда готовы помочь ближнему. У них очень развита интуиция и обострено чувство эмпатии - они способны буквально физически ощущать энергетику человека или ситуации.

Руна Берегиня - улучшает взаимоотношения в семье, укрепляет здоровье, бережет обладателя от болезней.

Чертог Лося (7 мая - 30 мая)

Богиня Лада - покровительница людей этого периода Сварожьего круга. Они выносливы, трудолюбивы, прирожденные лидеры, которые готовы вести за собой людей. Старательные и умные, несмотря на трудности, упрямо идут к своей цели. Именно их называют "рубаха-парень" за готовность отдать последнее нуждающимся. Излишне прямолинейны, но не со зла - просто они всегда знают, как сделать лучше.

Руна Уд - увеличивает силу духа, заставляет подсознание "проснуться", может спровоцировать вещие сны и связь с потусторонним миром.

Чертог Финиста (30 мая - 21 июня)

Бог Вышень - тот, кто помогает людям двенадцатого чертога и защищает их. Своим воспитанникам он дарит жажду к справедливости, энергичность, многозадачность и мужество - это смелые и решительные люди. Как правило, именно из них получаются гениальные музыканты, писатели или художники. Из-за своего упрямства и целеустремленности люди чертога Финиста часто остаются одни, привыкая идеализировать окружающий мир.

Руна Леля - подсказывает правильные решения, усиливает интуицию и проницательность, укрепляет ментальную защиту.

Руна Рок - защищает обладателя от негативных событий, открывает новые горизонты и пути достижения целей.

Чертог Коня (21 июня - 13 июля)

Тем, кто родится в чертоге Коня покровительствует бог Купала. Его "дети" - это эмоциональные, коммуникабельные и жизнерадостные личности. Их привлекает все рискованное и запретное, они непостоянны и переменчивы. Зато ответственны и трудолюбивы - не боятся тяжелой работы. Движет ими, зачастую, вдохновение - если заставлять Коня, то делать он ничего не будет.

Руна Опора - ускоряет благоприятное развитие жизни, укрепляет взаимоотношения в семье и с друзьями.

Чертог Орла (13 июля - 04 августа)

Покровитель людей, рожденных в середине лета - бог Перун. Это невероятно сильные и волевые личности, не боятся в этой жизни ничего и никогда не сомневаются в своих способностях. Целеустремленные, гордые и проницательные - могут "считывать" информацию с людей и ситуаций. Единственный их недостаток - лень, которая переходит в апатию, и излишнее самолюбие, иногда перерастающее в гордыню.

Руна Даждьбог - дарит возможности в карьере, улучшает общее эмоциональное состояние, привлекает шансы на успешную жизнь.

Чертог Раса (04 августа - 28 августа)

Сильный и могущественный Даждьбог - один из главных богов у славян. Считается, что именно он дал жизнь своим детям. Люди чертога Раса похожи на Орлов, но с одной лишь разницей - они не действуют сгоряча, а выжидают удобного момента. Люди Расы целеустремленные и решительные, но ими может овладевать лень и ветреность. Если развивать в себе терпеливость, то можно найти оптимальный баланс энергий.

Руна Перун - одна из самых опасных, требует осторожности, но взамен дарит превосходство над врагами и победу во всех жизненных начинаниях.

Помните о том, что к выбору руны, как защиты, нужно подходить очень внимательно - магические символы обладают невероятной силой и могут навредить своему владельцу.

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