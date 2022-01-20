Что принесет Златорогий Тур по славянскому календарю для каждого из вас - узнайте на УНИАН.

Согласно славянскому календарю, покровителем 2022 года стал Златорогий Тур. Это животное, как Голубой (Черный) Водяной тигр, поощряет инициативных и активных людей. При этом, Златорогий Тур не любит спешки и лишней суеты - он лучше себя чувствует в спокойной и безопасной обстановке. Именно поэтому основной упор в 2022 году стоит сделать на стабилизацию своего состояния и правильную расстановку приоритетов.

Старославянский гороскоп по годам рождения

Наши предки считали, что каждому году покровительствует определенное животное. Для того, чтобы знать, как сложится ваша жизнь в 2022 году, вычислите своего зверя-защитника.

Темный Сох или Лось

Годы: 1938, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008.

Лось дружит с Туром, поэтому наступивший год для вас окажется весьма удачным. Можете смело заводить новые знакомства, продвигаться по карьерной лестнице и реализовывать свои идеи. Все ваши начинания будут успешными, главное - действуйте с чистыми помыслами.

Оса или Жалящий Шершень

Годы: 1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009.

Основное преимущество такого насекомого - оно проницательно, обвести вокруг пальца Осу или Шершня непросто. В будущем году ваши навыки проницательности обострятся, вы будете выводить мошенников на чистую воду и сможете защитить себя. Постарайтесь быть скромнее и не вмешиваться в чужие дела, тогда Золоторогий Тур одарит вас счастьем и богатством.

Притаившийся Волк

Годы: 1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010.

Вы будете жить в гармонии с покровителем года и никаких козней он вам не приготовил, но будьте осторожны - опасность может исходить от некоторых окружающих вас людей. Не доверяйте малознакомым, проверяйте на прочность тех, с кем общаетесь, и надейтесь только на себя.

Огненная Белка

Годы: 1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011

Белка - животное, которое постоянно находится в движении, усидеть на месте для вас крайне сложно. Тем не менее, Златорогий Тур свое дело сделает и поможет вам слегка расслабиться. Подумайте о том, чтобы уделять больше времени себе и не пытаться заработать все деньги мира, тогда покровитель года защитит вас от несчастий.

Жемчужная Щука

Годы: 1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012.

Тех, кто родился под покровительством Щуки, ждут препятствия в 2022 году, но если вы их пройдете - получите невиданную заслуженную награду. Златорогий Тур поможет вам добиться успеха, если вы будете усердны и трудолюбивы, не позволяя себе сдаваться перед трудностями.

Читайте такжеГороскоп друидов на 2022 год: какое вы дерево и что ждет вас в этом годуБородатая Жаба

Годы: 1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013.

Те, кому покровительствует Бородатая Жаба, умеют грамотно распределять свои ресурсы и планировать финансы. Для бережливого Тура такие люди - находка, он ни за что не даст их в обиду. Поэтому наступивший год будет для вас особенно удачным в области финансов, а некоторые люди даже смогут избавиться от вредных привычек.

Дикий Вепрь

Годы: 1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 2014.

Вепри целеустремленные, активные, напористые. Дружба с Золоторогим Туром приведет к победам и свершениям во всех сферах жизни. Вам откроется умение действовать в нужный момент и быть уверенными в себе. Главное - не затевайте конфликтов и не плетите интриги.

Белый Филин

Годы: 1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015.

Те люди, которым покровительствует Белый Филин, находятся с Туром в нейтральных взаимоотношениях. Иногда их дороги расходятся, потому что, в отличие от семейного Быка, Филины тянутся к науке и искусству. Именно в этих сферах вам придется активно работать в 2022 году. Бросайте себе вызов и каждый день становитесь лучше - так сможете увереннее стоять на ногах.

Шипящий Уж

Годы: 1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016.

Подозрительность, осторожность и неспешность - главные черты характера людей, рожденных в эти годы. "Семь раз отмерь, один раз отрежь" - это как раз про вас. У обманщиков не получится вас провести, так что год будет относительно спокойным. Единственный нюанс - готовьтесь к неприятным сюрпризам в личной жизни.

Крадущийся Лис

Годы: 1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017.

Лисам покажется, что их тактика прошлых лет не работает, и они слишком медленно добиваются желаемого. Поэтому в 2022 году они прибегнут к более решительным методам и не всегда честным. Златорогий Тур не поддерживает таких действий, поэтому не поддавайтесь соблазнам легкой добычи - разочаруетесь больше, чем обрадуетесь.

Свернувшийся Ёж

Годы: 1938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018.

Символ текущего года не обещает Ежам серьезных изменений в работе или финансах, зато семейная жизнь будет окутана множеством приятных событий. Вполне возможно, что вы сыграете свадьбу или станете родителями. В целом, сектор дома и семьи в 2022 году будет для вас полностью удачным.

Парящий Орёл

Годы: 1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019.

Орлы - свободные и независимые личности, у которых иногда гордость переходит в гордыню. Именно с этой высоты их сбросит Златорогий Тур, если они не будут работать над своим эгоизмом. Прислушайтесь к мнению людей ближнего круга и подумайте, все ли вы в жизни делаете правильно.

Прядущий Паук

Годы: 1940, 1956, 1972, 1988, 2004, 2020.

Быть в одиночестве для вас в текущем году - не самая лучшая идея. Из-за этого могут пострадать все остальные сферы жизни. Златорогий Тур познакомит вас с несколькими хорошими людьми, а вам придется выбрать, кто из них больше всего подходит на роль любимого человека или друга.

Читайте такжеГороскоп на 2022 год: какие знаки Зодиака ждут судьбоносные переменыКричащий Петух

Годы: 1941, 1957, 1973, 1989, 2005, 2021.

Рожденные в год Петуха торопливы, нетерпеливы и чрезмерно активны. Символу 2022 года это совершенно не нравится, поэтому он будет всячески вас успокаивать. Основной совет на текущий год - меньше "гоните лошадей" и чаще задумайтесь о своих поступках.

Златорогий Тур

Годы: 1942, 1958, 1974, 1990, 2006, 2022.

Тяга к самопожертвованию и любовь к ближним - качества, за которые любят людей, рожденных под покровительством Златорогого Тура. Текущий год - ваш, поэтому вы быстро почувствуете поддержку и уверенность в своих силах. Постарайтесь больше думать о себе и не помогать окружающим в ущерб собственным интересам.

Огнегривый Конь

Годы: 1943, 1959, 1975, 1991, 2007, 2023.

Люди, рожденные под символом Коня, умеют идти к своим целям, покорять вершины, недоступные для других, и постоянно двигаться вперед. Златорогий Тур поддержит вас в этих стремлениях, поэтому 2022 год станет одним из самых счастливых и продуктивных для вашей амбициозной личности.

Вас также могут заинтересовать новости: