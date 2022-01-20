Согласно славянскому календарю, покровителем 2022 года стал Златорогий Тур. Это животное, как Голубой (Черный) Водяной тигр, поощряет инициативных и активных людей. При этом, Златорогий Тур не любит спешки и лишней суеты - он лучше себя чувствует в спокойной и безопасной обстановке. Именно поэтому основной упор в 2022 году стоит сделать на стабилизацию своего состояния и правильную расстановку приоритетов.
Старославянский гороскоп по годам рождения
Наши предки считали, что каждому году покровительствует определенное животное. Для того, чтобы знать, как сложится ваша жизнь в 2022 году, вычислите своего зверя-защитника.
Темный Сох или Лось
Годы: 1938, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008.
Лось дружит с Туром, поэтому наступивший год для вас окажется весьма удачным. Можете смело заводить новые знакомства, продвигаться по карьерной лестнице и реализовывать свои идеи. Все ваши начинания будут успешными, главное - действуйте с чистыми помыслами.
Оса или Жалящий Шершень
Годы: 1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009.
Основное преимущество такого насекомого - оно проницательно, обвести вокруг пальца Осу или Шершня непросто. В будущем году ваши навыки проницательности обострятся, вы будете выводить мошенников на чистую воду и сможете защитить себя. Постарайтесь быть скромнее и не вмешиваться в чужие дела, тогда Золоторогий Тур одарит вас счастьем и богатством.
Притаившийся Волк
Годы: 1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010.
Вы будете жить в гармонии с покровителем года и никаких козней он вам не приготовил, но будьте осторожны - опасность может исходить от некоторых окружающих вас людей. Не доверяйте малознакомым, проверяйте на прочность тех, с кем общаетесь, и надейтесь только на себя.
Огненная Белка
Годы: 1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011
Белка - животное, которое постоянно находится в движении, усидеть на месте для вас крайне сложно. Тем не менее, Златорогий Тур свое дело сделает и поможет вам слегка расслабиться. Подумайте о том, чтобы уделять больше времени себе и не пытаться заработать все деньги мира, тогда покровитель года защитит вас от несчастий.
Жемчужная Щука
Годы: 1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012.
Тех, кто родился под покровительством Щуки, ждут препятствия в 2022 году, но если вы их пройдете - получите невиданную заслуженную награду. Златорогий Тур поможет вам добиться успеха, если вы будете усердны и трудолюбивы, не позволяя себе сдаваться перед трудностями.
Читайте такжеГороскоп друидов на 2022 год: какое вы дерево и что ждет вас в этом годуБородатая Жаба
Годы: 1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013.
Те, кому покровительствует Бородатая Жаба, умеют грамотно распределять свои ресурсы и планировать финансы. Для бережливого Тура такие люди - находка, он ни за что не даст их в обиду. Поэтому наступивший год будет для вас особенно удачным в области финансов, а некоторые люди даже смогут избавиться от вредных привычек.
Дикий Вепрь
Годы: 1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 2014.
Вепри целеустремленные, активные, напористые. Дружба с Золоторогим Туром приведет к победам и свершениям во всех сферах жизни. Вам откроется умение действовать в нужный момент и быть уверенными в себе. Главное - не затевайте конфликтов и не плетите интриги.
Белый Филин
Годы: 1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015.
Те люди, которым покровительствует Белый Филин, находятся с Туром в нейтральных взаимоотношениях. Иногда их дороги расходятся, потому что, в отличие от семейного Быка, Филины тянутся к науке и искусству. Именно в этих сферах вам придется активно работать в 2022 году. Бросайте себе вызов и каждый день становитесь лучше - так сможете увереннее стоять на ногах.
Шипящий Уж
Годы: 1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016.
Подозрительность, осторожность и неспешность - главные черты характера людей, рожденных в эти годы. "Семь раз отмерь, один раз отрежь" - это как раз про вас. У обманщиков не получится вас провести, так что год будет относительно спокойным. Единственный нюанс - готовьтесь к неприятным сюрпризам в личной жизни.
Крадущийся Лис
Годы: 1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017.
Лисам покажется, что их тактика прошлых лет не работает, и они слишком медленно добиваются желаемого. Поэтому в 2022 году они прибегнут к более решительным методам и не всегда честным. Златорогий Тур не поддерживает таких действий, поэтому не поддавайтесь соблазнам легкой добычи - разочаруетесь больше, чем обрадуетесь.
Свернувшийся Ёж
Годы: 1938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018.
Символ текущего года не обещает Ежам серьезных изменений в работе или финансах, зато семейная жизнь будет окутана множеством приятных событий. Вполне возможно, что вы сыграете свадьбу или станете родителями. В целом, сектор дома и семьи в 2022 году будет для вас полностью удачным.
Парящий Орёл
Годы: 1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019.
Орлы - свободные и независимые личности, у которых иногда гордость переходит в гордыню. Именно с этой высоты их сбросит Златорогий Тур, если они не будут работать над своим эгоизмом. Прислушайтесь к мнению людей ближнего круга и подумайте, все ли вы в жизни делаете правильно.
Прядущий Паук
Годы: 1940, 1956, 1972, 1988, 2004, 2020.
Быть в одиночестве для вас в текущем году - не самая лучшая идея. Из-за этого могут пострадать все остальные сферы жизни. Златорогий Тур познакомит вас с несколькими хорошими людьми, а вам придется выбрать, кто из них больше всего подходит на роль любимого человека или друга.
Читайте такжеГороскоп на 2022 год: какие знаки Зодиака ждут судьбоносные переменыКричащий Петух
Годы: 1941, 1957, 1973, 1989, 2005, 2021.
Рожденные в год Петуха торопливы, нетерпеливы и чрезмерно активны. Символу 2022 года это совершенно не нравится, поэтому он будет всячески вас успокаивать. Основной совет на текущий год - меньше "гоните лошадей" и чаще задумайтесь о своих поступках.
Златорогий Тур
Годы: 1942, 1958, 1974, 1990, 2006, 2022.
Тяга к самопожертвованию и любовь к ближним - качества, за которые любят людей, рожденных под покровительством Златорогого Тура. Текущий год - ваш, поэтому вы быстро почувствуете поддержку и уверенность в своих силах. Постарайтесь больше думать о себе и не помогать окружающим в ущерб собственным интересам.
Огнегривый Конь
Годы: 1943, 1959, 1975, 1991, 2007, 2023.
Люди, рожденные под символом Коня, умеют идти к своим целям, покорять вершины, недоступные для других, и постоянно двигаться вперед. Златорогий Тур поддержит вас в этих стремлениях, поэтому 2022 год станет одним из самых счастливых и продуктивных для вашей амбициозной личности.