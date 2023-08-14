Львы смогут порадоваться, они узнают что-то очень интересное и радостное.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 августа. Скорпионы будут победителями, они насладятся своим успехом. А Овнам стоит готовиться к тому, что в их жизни наступит переломный момент. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе на вторник ниже.

Овен

15 августа в жизни Овнов все может измениться. И только от вас зависит, что принесет этот переломный момент. Если вы не ошибетесь, то найдете счастье, если же сделаете неправильный выбор - пойдете ко дну.

Телец

Тарологи сулят Тельцам неприятные эмоции. Вы прятались от мира за розовыми очками, теперь же стекла разобьются на маленькие кусочки. Примите реальность и научитесь жить, не витая в облаках.

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Близнецы

Близнецам стоит отправиться за покупками. Купите подарки, но не только для себя, а еще и для своих близких. Порадуйте их своим вниманием.

Рак

Ракам пора брать все в свои руки, не позволяйте обстоятельствам портить ваши планы. Вы готовы бороться с неудачами, а потому смело смотрите врагам в глаза. У вас все получится.

Лев

Львы смогут порадоваться, они узнают что-то очень интересное и радостное. Однако не спешите делиться своим счастьем с окружающими. Храните все в секрете.

Дева

Во вторник Девы случайно услышат то, что от них скрывали. Сделайте вид, что ничего не поняли. В скором времени вы узнаете, когда и при каких обстоятельствах нужно раскрыть все карты.

Весы

Весы получат важный знак, который точно не стоит игнорировать. Вы в шаге от большой ошибки, пришло время остановиться и все обдумать. Постарайтесь не торопить события.

Скорпион

Скорпионы будут побеждать во всем, они достигнут небывалых высот. Однако не позволяйте себе слишком громко радоваться успехам. Вкус победы не должен вскружить вам голову.

Стрелец

Тарологи сулят Стрельцам потерю друга. Вас ждет неприятный разговор, который может закончиться ссорой. Не пытайтесь обидеть того, кого любите.

Козерог

15 августа Козерогов ждут романтические приключения. Вы поймете, что способны покорить любое сердце. И дело совсем не в красоте, а в том, что вы себя цените.

Водолей

Во вторник Водолеям не стоит слушать чужое мнение. Поступайте так, как хочется именно вам. Не позволяйте людям вами командовать.

Рыбы

Карты Таро сулят Рыбам решение проблемы. Все произойдет быстро и безболезненно, вы будете приятно удивлены. Постарайтесь сделать правильные выводы и больше не допускать ситуаций, которые приводят к неприятностям.

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