Тельцы смогут добиться успехов на работе.

В понедельник, 29 мая, Скорпионы смогут озолотиться, они услышат хруст купюр. Не повезет Овнам, они рискуют оказаться в эпицентре взрывного скандала. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Рядом с вами затаилась беда, вас хотят втянуть в очень неприятный скандал. Овнов ждут взрыв эмоций и неприятные разговоры, будьте максимально осторожными. Постарайтесь не провоцировать окружающих.

Телец

В этот день Тельцы смогут добиться успехов на работе. Не стесняйтесь проявлять инициативу, однако старайтесь не нарушать чужие границы. Не все могут оценить ваши старания, враги всегда найдут повод для зависти.

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Близнецы

29 мая Близнецы могут сильно огорчиться. Вас ждут слезы и грустные мысли, они могут выбить вас из привычного ритма. Дайте себе немного времени на отдых, но не "раскисайте" на весь день.

Рак

Карты Таро советуют Ракам отказаться от дорогих покупок. Вам стоит начать экономить и ценить свои деньги. Лучше проведите время с друзьями, такие моменты куда важнее каких-то трат.

Лев

Львов ждет приятный день, вам не стоит переживать и бояться проблем. Удача будет на вашей стороне и убережет от всех проблем. Поэтому делайте то, что планировали.

Дева

29 мая Девам придется попотеть, их "завалит" делами. Однако не стоит впадать в панику, вам под силу со всем справиться. К вечеру вы уже забудете о хлопотах и сможете расслабиться.

Весы

Карты Таро советуют Весам побаловать себя обновками. Отправьтесь на шоппинг и не жалейте денег на то, что вам нравится. Так вы сумеете себя порадовать и переключиться на положительные эмоции.

Скорпион

Скорпионы могут сорвать куш. В этот день они услышат хруст купюр, деньги будут липнуть к ним, словно магнит. "Выдавите" из этого шанса максимум, не теряйте такую возможность.

Стрелец

Стрельцы научатся понимать окружающих. Вас ждет откровенный разговор, который многое прояснит. Прозрение поможет вам двигаться вперед и не ссориться с людьми.

Козерог

Карты Таро сулят Козерогам радостные мелочи. День будет полон приятных моментов, весь мир будто бы решил вас за что-то наградить. Наслаждайтесь и делайте только добрые дела.

Водолей

29 мая Водолеям лучше не связываться с людьми, которые могут им причинить вред. Откажитесь от споров и не давайте никому обещаний. Вам стоит отдалиться от влиятельных персон.

Рыбы

Рыбы смогут сделать то, о чем давно мечтали. Однако к вечеру вы можете понять, что это желание оказалось не таким уж и значительным. Постарайтесь не разочароваться, а сделайте выводы.

Напомним, ранее стало известно, каким знакам Зодиака нужно срочно действовать.

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