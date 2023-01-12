Им сложно находить общий язык с людьми.

Телец - это второй знак Зодиака в зодиакальном круге. Люди, рожденные в период с 21 апреля по 20 мая, наделены и хорошими чертами характера, и не очень.

С одной стороны Тельцы - добрые люди, которые всегда готовы прийти на помощь, выслушать, поддержать. Но есть в них и не очень хорошее качество - корысть. Они все делают ради своей выгоды.

Сильные стороны Тельца

Принято считать, что Тельцы не умеют прощать. Однако это не совсем так. По своей натуре они очень добрые и честные, всегда говорят то, что думают. Их легко обидеть, но они немного помучаются и простят своего обидчика. Но в этом есть и побочный эффект - больше они близко не подпустят к себе этого человека.

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Также одной из сильных сторон Тельца является умение распоряжаться деньгами. Не странно, что они всегда живут в достатке. Они умеют зарабатывать деньги и с умом их тратить. Представители этого зодиакального созвездия могут влезть в долги только в самых крайних случаях.

Слабые стороны Тельца

В первую очередь это упрямство. Не пытайтесь вступать с ними в споры, так как что-то доказать этому человеку у вас не получится. Даже если он и понимает, что не прав, все равно никогда не признает этого.

Также Тельцы очень бояться впускать в свою жизнь что-то новое. Любые эксперименты вызывают у них страх и ужас. Поэтому они могут застрять на одном уровне развития.

И стоит отметить еще одно их качество - они не умеют находить общий язык с людьми. Тельцы думают только о себе и уверены, что им все должны. Такое ошибочное мнение негативно отражается на их отношениях с окружающими.

Напомним, ранее астрологи назвали сильные и слабые стороны Овна.

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