Представители этого знака Зодиака очень настойчивы, но не всегда это качество им помогает.

Овен - довольно неоднозначный знак Зодиака. С одной стороны он характеризуется настойчивостью и упорством, а с другой стороны может портить себе жизнь чрезмерным упрямством и тотальным нежеланием принимать во внимание еще чье-то мнение.

Рассказываем о том, какие есть сильные и слабые стороны у представителей этого знака Зодиака.

Сильные стороны Овна

Первое качество, о котором стоит сказать - это решительность. Они без труда принимают решения даже в стрессовых ситуациях. Им не нужно много времени для раздумий, они редко поддаются сомнениям. Чаще всего интуиция не подводит Овнов и их решение оказывается самым правильным в конкретной ситуации.

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Еще одна сильная сторона - это настойчивость. Особо ярко ее польза выражена в случаях, когда Овны решают учиться чему-либо, так как даже несмотря на неудачи и трудности они продолжают уверенно идти вперед.

Слабые стороны Овна

Настойчивость иногда перерастает в настоящее упрямство, из-за которого Овны могут терять все, что есть в их жизни. Примечательно то, что представители данного знака Зодиака не всегда могут это контролировать. Например, если их что-то обидело, они могут слишком резко повести себя в отношении обидчика и даже не выслушать его оправдания (хотя может человек и не хотел их обижать).

Овны очень импульсивны. Они способны потратить всю свою зарплату за один день, а потом целый месяц об этом сожалеть. Также Овны не умеют признавать своих ошибок.

Напомним, новолуние 21 января станет началом "белой" полосы для шести знаков Зодиака.

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