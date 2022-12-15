Девы смогут "раскусить" хитрый план своего врага.

В пятницу Рыбы получат долгожданную прибыль, а вот Овнам придется готовиться к неприятностям, судьба давно давала им знаки приближающейся беды. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте ниже.

Овен

16 декабря Овны получат пинок от судьбы. Вы играли с огнем и не замечали, что слишком далеко зашли. Пришло время расплаты, карты Таро сулят Овнам проблемы. Однако если вы проявите доброту и поможете окружающим, удача снова вернется в вашу жизнь.

Телец

Тельцам стоит задуматься о переменах. Вы засиделись на одном месте, пора действовать и бороться за свое счастье. Не бойтесь проявлять инициативу.

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Близнецы

В пятницу Близнецам повезет на работе. Смело беритесь за новые проекты и не ленитесь. Карты Таро сулят Близнецам возможность улучшить свое материальное положение.

Рак

Раки могут отдохнуть и расслабиться. Вы уже давно не "забивали" на работу и игнорировали усталость. Позвольте себе на время забыть о хлопотах и не берите на себя много ответственности.

Лев

Львам выпала карта, которая символизирует удачу. В пятницу креативные идеи станут вашим ключом к успеху.

Дева

16 декабря Девы смогут "раскусить" хитрый план своего врага. Однако не стоит торопиться с возмездием. Месть и ссоры не помогут усмирить недруга, к нему нужно найти подход.

Весы

Весов ждет хорошая новость. Вы узнаете о радостном событии или же сами станете его участником. Возможно, в жизни Весов начнется новый этап.

Скорпион

Скорпионы рискуют "утонуть" в рутине. Не дайте быту отобрать все ваши силы. Отложите несрочные задачи на другой день и посвятите отдыху больше времени.

Стрелец

В пятницу Стрельцы могут узнать чью-то тайну. Вы будете очень проницательны и легко распознаете ложь. Интуиция поможет Стрельцам найти выход из сложной ситуации.

Козерог

Козероги проведут день вместе со своей второй половинкой. Идиллия в отношениях станет наградой за ваше уважение к партнеру.

Водолей

16 декабря Водолеям стоит держаться подальше от скандалистов. Вам могут провоцировать на ссору, но не позволяйте собой манипулировать.

Рыбы

Рыб ждет денежный поток. Вы получите бонус на работе или же на вас "свалится" случайная возможность обогатиться. Карты Таро советуют Рыбам потратить "шальные" деньги на что-то хорошее и по-настоящему важное.

Напомним, ранее стало известно, что нельзя вешать на елку на Новый год 2023.

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