Интересно, что поражению крейсера "Москва" предшествовали знаки.

Падающие стены Кремля, танки, которые глохнут на парадах, и тонущие корабли. Журналисты проекта FreeДом попытались разобраться, что это - случайности или знаки судьбы.

В Киеву ранее демонтировали бронзовую скульптуру двух рабочих, символизирующую "воссоединение" РФ и Украины. Когда ее поднимали краном, у российского рабочего отвалилась голова. Многие заговорили о том, что это - знак для россиян, намекающий на свержение Путина.

Плохой знак для президента РФ увидели и в разрушении защитной части стены Кремля. Это многие считают предсказанием относительно обороноспособности России.

На дно отправился и флаг России, к затонувшему крейсеру "Москва". Конспирологи считают, что флаг государства на дне - не самый хороший знак для этого государства. Интересно, что поражению флагмана флота РФ предшествовали знаки.

"То, что Москва сгорела, утонула и погибла, - это прямолинейное предсказание будущего лично для Путина", - утверждают эксперты.

Увидели знак о поражении РФ в войне против Украины и в заглохнувшем на параде в Москве танке "Армата", которым так гордился Путин.

"Все знаки сегодня недвусмысленно показывают - Россию ждет крах", - говорится в сюжете.

Ранее на росТВ показали целый мини-фильм о боевом экстрасенсе, предсказавшем "исход войны". Его окрестили "наш дед Ванга".

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