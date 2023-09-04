День будет волнующим для многих знаков.

Мольфар Макс Гордеев составил прогноз на 5 сентября 2023 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Что они обещают именно вам - читайте дальше.

Овен

В этот день вы страшно упрямы и несговорчивы, нетерпимы к чужому мнению, если оно не совпадает с вашим. Звезды советуют провести вторник в одиночестве, а если такой возможности нет, постарайтесь хотя бы свести к минимуму контакты с людьми, с которыми вы не хотели бы серьезно поссориться.

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Телец

Трудности в общении с окружающими по-прежнему присутствуют, несмотря на превосходные ораторские способности, люди по какой-то причине не настроены толковать верно ваши слова. Достичь взаимопонимания с посторонними не получится, но вы найдете отдушину в общении с близкими. Они уж точно поймут и поддержат вас.

Близнецы

Сегодня желательно найти время для развлечений и непринужденного общения. Лучше, если это будет какое-то шумное, многолюдное мероприятие. Наслаждайтесь происходящим и постарайтесь выбросить из головы все мысли о работе, семейных неурядицах и других проблемах.

Рак

Не лучший день для обсуждения важных вопросов, разговоров на деликатные темы. Сегодня вы напрочь потеряете чувство такта и обязательно скажете что-то не то. Чтобы не обострять отношения с окружающими, лучше говорить только на отвлеченные темы – например, о погоде.

Лев

Сопротивляйтесь, если кто-то пытается втянуть вас в конфликт или спор, игнорируйте провокатора. На вашем пути попался настоящий энергетический вампир, и не надо "кормить" его своими нервными клетками. Лучше спасайтесь бегством!

Дева

Во вторник вас одолеют сомнения относительно кого-то из окружающих. Сердце будет подсказывать одно, а разум – другое. Чтобы не растеряться окончательно, не спешите с выводами, отвлекитесь на другие мысли. Вскоре ситуация прояснится, нужно лишь немного подождать.

Весы

Сегодня ситуация может выйти из-под контроля, и все пойдет наперекосяк. Покорно наблюдать за тем, как на смену порядку приходит хаос, не стоит. Берите бразды правления в свои руки и приложите максимум усилий, чтобы расставить все по своим местам.

Скорпион

Этот день звезды советуют провести в кругу людей, младших по возрасту или с теми, которые уступают вам по статусу, уровню профессионализма. К слову, вам стоит пообщаться с теми, для кого вы можете выступить в роли наставника, гуру. Польза будет обоюдной: слушатели получат ценные советы, а вы - возможность кого-то поучать.

Стрелец

Сегодня слова "хочу" и "могу" для вас практически синонимы – звезды настроены помочь вам в любых начинаниях. Не тратьте драгоценный потенциал на мелочи, ставьте перед собой большие, амбициозные цели.

Козерог

День благоприятен для принятия серьезных решений. Сегодня аналитические способности Козерогов на высоте, от вашего внимания не ускользнет ни одна мелочь, благодаря чему вы вряд ли совершите ошибку. Вероятность, что вы выберете неправильный путь, практически нулевая.

Водолей

В этот день вам может показаться, что весь мир настроен против вас, но посмотрите на ситуацию со стороны! Это вы против всего мира – ваше желание подвергать критике любые действия окружающих, упрямство и нетерпимость к чужому мнению отобьют охоту общаться с вами у кого-угодно.

Рыбы

Желание "хлопать крыльями" над другими по-прежнему с вами, но не "душите" заботой каждого, кто попадется на вашем пути! Далеко не всем нравится такое отношение к себе, и сегодня вы можете получить жесткий отпор. Помогайте словом или делом только тем, кто действительно в этом нуждается.

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