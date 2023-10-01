Узнайте, что в этот день ждет именно вас.

Мольфар Макс Гордеев составил таро-гороскоп на 2 октября для всех знаков Зодиака. День обещает много нового и интересного многим знакам.

Овен

Вы можете узнать полезную информацию. Чтобы выбрать правильный путь, необходимо расширять кругозор. Изучайте новости, общайтесь с людьми, с которыми давно не общались. Вечер благоприятен для любви, свиданий, знакомств.

Видео дня

Телец

Вы можете успеть сделать массу полезного для себя и других людей. Прекрасное время для начала дружбы и отношений. Удачными оказываются покупки. Возможно приобретение вещи, о которой давно мечтали.

Близнецы

Будет сложно раскачаться, но в конце концов у вас все получится. День окажется плодотворным и в целом пройдет приятно. Не рекомендуется делать вклады, рисковать в деловых и финансовых вопросах. Может случиться встреча с неприятным лицом. Постарайтесь быстро переключить внимание и не думать об этом.

Рак

Нельзя доверять всему, что говорят. Проверяйте услышанное, и не передавайте сплетен. Также стоит проявить осторожность с деньгами. Не исключены кражи и большие потери.

Лев

Настройтесь на серьезную работу. Вам нельзя отвлекаться на мелочи. Правильно расставьте приоритеты. Если что-то не получается, не стесняйтесь обращаться за помощью и поддержкой.

Дева

Побывайте в новом месте и сделайте то, что никогда не делали. Рекомендуется общение с партнерами в неформальной обстановке. Если будете активны, проведете день интересно и приблизитесь к мечте.

Весы

Уверенность в себе - это хорошо, но не пропускайте дельных советов. Не исключены промахи и проигрыши. Нельзя спешить. Неудачными могут оказаться покупки. Покупая продукты, смотрите на дату изготовления.

Скорпион

Вам удается произвести хорошее впечатление на людей. Используйте день, чтобы улучшить отношения в команде и со старшими родственниками. Можете позвать кого-то в гости и угостить фирменным блюдом.

Стрелец

Настойчивость поможет справиться с проблемами. Трудности закаляют характер, и вы становитесь увереннее в себе. Возможны выгодные контракты, начало сотрудничества.

Козерог

День больше подходит для разговоров, обсуждений, чем для реальных дел. Сложные задачи могут оказаться не по зубам. Рекомендуется запланировать встречи с деловыми партнерами. Хорошо пройдет свидание.

Водолей

В вас говорят эмоции. Решения, принятые в этот день, могут оказаться ошибочными. Рекомендуется заниматься несложной работой и не вступать в споры с коллегами и близкими людьми.

Рыбы

Даже обычные дела удаются с трудом. Чувствуется подавленность, упадок сил. Понадобится волевое усилие, чтобы прийти в рабочее состояние. В свободное время хорошо бы пообщаться с друзьями, поделиться переживаниями и получить поддержку.

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