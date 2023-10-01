Мольфар Макс Гордеев составил таро-гороскоп на 2 октября для всех знаков Зодиака. День обещает много нового и интересного многим знакам.
Овен
Вы можете узнать полезную информацию. Чтобы выбрать правильный путь, необходимо расширять кругозор. Изучайте новости, общайтесь с людьми, с которыми давно не общались. Вечер благоприятен для любви, свиданий, знакомств.
Телец
Вы можете успеть сделать массу полезного для себя и других людей. Прекрасное время для начала дружбы и отношений. Удачными оказываются покупки. Возможно приобретение вещи, о которой давно мечтали.
Близнецы
Будет сложно раскачаться, но в конце концов у вас все получится. День окажется плодотворным и в целом пройдет приятно. Не рекомендуется делать вклады, рисковать в деловых и финансовых вопросах. Может случиться встреча с неприятным лицом. Постарайтесь быстро переключить внимание и не думать об этом.
Рак
Нельзя доверять всему, что говорят. Проверяйте услышанное, и не передавайте сплетен. Также стоит проявить осторожность с деньгами. Не исключены кражи и большие потери.
Лев
Настройтесь на серьезную работу. Вам нельзя отвлекаться на мелочи. Правильно расставьте приоритеты. Если что-то не получается, не стесняйтесь обращаться за помощью и поддержкой.
Дева
Побывайте в новом месте и сделайте то, что никогда не делали. Рекомендуется общение с партнерами в неформальной обстановке. Если будете активны, проведете день интересно и приблизитесь к мечте.
Весы
Уверенность в себе - это хорошо, но не пропускайте дельных советов. Не исключены промахи и проигрыши. Нельзя спешить. Неудачными могут оказаться покупки. Покупая продукты, смотрите на дату изготовления.
Скорпион
Вам удается произвести хорошее впечатление на людей. Используйте день, чтобы улучшить отношения в команде и со старшими родственниками. Можете позвать кого-то в гости и угостить фирменным блюдом.
Стрелец
Настойчивость поможет справиться с проблемами. Трудности закаляют характер, и вы становитесь увереннее в себе. Возможны выгодные контракты, начало сотрудничества.
Козерог
День больше подходит для разговоров, обсуждений, чем для реальных дел. Сложные задачи могут оказаться не по зубам. Рекомендуется запланировать встречи с деловыми партнерами. Хорошо пройдет свидание.
Водолей
В вас говорят эмоции. Решения, принятые в этот день, могут оказаться ошибочными. Рекомендуется заниматься несложной работой и не вступать в споры с коллегами и близкими людьми.
Рыбы
Даже обычные дела удаются с трудом. Чувствуется подавленность, упадок сил. Понадобится волевое усилие, чтобы прийти в рабочее состояние. В свободное время хорошо бы пообщаться с друзьями, поделиться переживаниями и получить поддержку.