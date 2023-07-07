Рассказываем, как гадать на любовь на бумаге и о чем предупреждают тени фигур.

Гадание на газете по теням - один из самых популярных способов узнать будущее. Считается, что лучший результат будет, если вы проведете ритуал на Святки, но также хорошо подходят и другие магические даты.

Как делать гадание на газете по теням - подробная инструкция

Для того чтобы узнать свою судьбу, вам нужно подготовить:

лист белой бумаги;

восковую свечу;

огнеустойчивую тарелку;

спички.

Маги и гадалки утверждают, что лучше всего проводить обряд ночью, но если вы понимаете, что сделать гадание на газете по теням в темное время суток не получится, плотно занавесьте все окна и двери, чтобы в комнату не попадал солнечный свет. Также желательно убрать из помещения телефоны, фотоаппараты, животных и детей.

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Сам ритуал проводится в полном одиночестве - вам нужно сесть перед чистой белой стеной или завесить ее белой простынью. Сосредоточьтесь на своем вопросе и, думая о нем, скомкайте лист бумаги. Зажгите свечу и поставьте ее за листком так, чтобы на стену падала тень - образ, который вы увидите, укажет на причину вашей проблемы.

Затем бумагу нужно поджечь и внимательно смотреть на фигуры, которые будут появляться на стене. Как правило, образов приходит 10-30 штук - в хронологическом порядке они показывают на развитие вашей ситуации и метод ее решения. Когда бумага полностью сгорит, выбросьте пепел в окно и поблагодарите высшие силы за помощь.

Гадание на жженой бумаге - расшифровка и значение

Трактовать символы и образы лучше по традиционным правилам, но не стоит и игнорировать внутренний голос - он никогда вас не подводит. Вот несколько самых популярных символов:

гадание по тени чайник - в ближайшее время сложный жизненный этап закончится, вы к этому готовы;

гадание по тени сердце - переход отношений на новый уровень или встреча с человеком по судьбе;

гадание по тени корабль - готовьтесь к путешествию, командировке или переезду.

Иногда попадаются и очень забавные символы. Девушки проводят гадание на жженой бумаге - расшифровка ежик означает, что вы не используете свои ресурсы в полной мере, не раскрываетесь ни морально, ни материально, и нужно что-то менять.

Другие образы имеют свои важные толкования:

лицо человека - кто-то из близких (важная персона, которая сыграет свою роль);

- кто-то из близких (важная персона, которая сыграет свою роль); дерево - развитие ситуации и ваше, внутренний рост;

- развитие ситуации и ваше, внутренний рост; звезда - защита Бога;

- защита Бога; голубь - быстрое и благоприятное разрешение ситуации;

- быстрое и благоприятное разрешение ситуации; крыса - человек или событие, которые выбьют вас из колеи;

- человек или событие, которые выбьют вас из колеи; дом - гарантия стабильной и счастливой семейной жизни;

- гарантия стабильной и счастливой семейной жизни; развалины - потеряете то, что имеете сейчас, наступит крах;

- потеряете то, что имеете сейчас, наступит крах; свеча - скорое замужество;

- скорое замужество; обувь - награда за хорошее выполнение обязанностей.

На самом деле, гадать по бумаге несложно - в момент ритуала нужно полностью концентрироваться на задуманном, а также слушать свой внутренний голос, ориентируясь не только на официальные толкования, но и на интуицию.

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