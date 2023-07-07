Гадание на газете по теням - один из самых популярных способов узнать будущее. Считается, что лучший результат будет, если вы проведете ритуал на Святки, но также хорошо подходят и другие магические даты.
Как делать гадание на газете по теням - подробная инструкция
Для того чтобы узнать свою судьбу, вам нужно подготовить:
- лист белой бумаги;
- восковую свечу;
- огнеустойчивую тарелку;
- спички.
Маги и гадалки утверждают, что лучше всего проводить обряд ночью, но если вы понимаете, что сделать гадание на газете по теням в темное время суток не получится, плотно занавесьте все окна и двери, чтобы в комнату не попадал солнечный свет. Также желательно убрать из помещения телефоны, фотоаппараты, животных и детей.
Сам ритуал проводится в полном одиночестве - вам нужно сесть перед чистой белой стеной или завесить ее белой простынью. Сосредоточьтесь на своем вопросе и, думая о нем, скомкайте лист бумаги. Зажгите свечу и поставьте ее за листком так, чтобы на стену падала тень - образ, который вы увидите, укажет на причину вашей проблемы.
Затем бумагу нужно поджечь и внимательно смотреть на фигуры, которые будут появляться на стене. Как правило, образов приходит 10-30 штук - в хронологическом порядке они показывают на развитие вашей ситуации и метод ее решения. Когда бумага полностью сгорит, выбросьте пепел в окно и поблагодарите высшие силы за помощь.
Гадание на жженой бумаге - расшифровка и значение
Трактовать символы и образы лучше по традиционным правилам, но не стоит и игнорировать внутренний голос - он никогда вас не подводит. Вот несколько самых популярных символов:
- гадание по тени чайник - в ближайшее время сложный жизненный этап закончится, вы к этому готовы;
- гадание по тени сердце - переход отношений на новый уровень или встреча с человеком по судьбе;
- гадание по тени корабль - готовьтесь к путешествию, командировке или переезду.
Иногда попадаются и очень забавные символы. Девушки проводят гадание на жженой бумаге - расшифровка ежик означает, что вы не используете свои ресурсы в полной мере, не раскрываетесь ни морально, ни материально, и нужно что-то менять.
Другие образы имеют свои важные толкования:
- лицо человека - кто-то из близких (важная персона, которая сыграет свою роль);
- дерево - развитие ситуации и ваше, внутренний рост;
- звезда - защита Бога;
- голубь - быстрое и благоприятное разрешение ситуации;
- крыса - человек или событие, которые выбьют вас из колеи;
- дом - гарантия стабильной и счастливой семейной жизни;
- развалины - потеряете то, что имеете сейчас, наступит крах;
- свеча - скорое замужество;
- обувь - награда за хорошее выполнение обязанностей.
На самом деле, гадать по бумаге несложно - в момент ритуала нужно полностью концентрироваться на задуманном, а также слушать свой внутренний голос, ориентируясь не только на официальные толкования, но и на интуицию.