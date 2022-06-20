Возможно, речь идет о победе в крупном сражении или поставке важной партии вооружения.

Переломный момент на войне в Украине может произойти в период с 21 до 25 июня. Ситуация на фронте начнет меняться в лучшую для Украины сторону.

Такой прогноз сделал астролог Владимир Крэйн, пишет ТСН.

Все дело в том, что 23 июня ожидается соединение Марса, Меркурия и Венеры в десятом доме гороскопа Украины в созвездии Тельца. По словам астролога, такая небесная конфигурация несет серьезные перемены.

Как отметил Крэйн, возможно, речь идет о победе в крупном сражении или поставке важной партии вооружения.

Кроме того, астролог добавил, что такое соединение планет в гороскопе страны может говорить и о вероятности пополнения рядов Вооруженных сил иностранными легионами или даже подразделениями НАТО.

Ранее известный астролог Влад Росс назвал сакральные даты войны в Украине и заявил, что переломный момент наступит 1 августа 2022 года.

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