Переломный момент наступит 1 августа.

Известный астролог Влад Росс назвал сакральные даты войны в Украине и заявил, что переломный момент наступит 1 августа 2022 года.

По его словам, в августе ситуация начнет меняться в пользу Украины. Именно тогда мы начнем ощущать, что Украина действительно побеждает в войне.

"Я еще 25 февраля говорил о том, что Украина обязательно победит в войне. А все потому, что Владимир Путин напал на нас в разрушительный градус Рыб - 24 февраля. Никогда нельзя начинать войны на разрушительной стадии", - сказал Росс в комментарии "Апостроф TV".

Также он оценил шансы России и Украины победить в войне 2022.

"У Путина нет никаких шансов выиграть эту войну. А у нас (Украины, - УНИАН) есть очень большие шансы, но Запад не поставляет нам оружие", - подытожил астролог.

Напомним, ранее астролог Влад Росс дал точный прогноз, когда закончится война в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: