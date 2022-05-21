Появился астрологический прогноз на первый месяц лета.

Первый летний месяц начнется с прохождения Луны по знаку Рака - это хороший знак, поскольку всем хочется наслаждаться летом и его плодами, а транзит Луны как раз располагает к домашним делам.

Об этом в интервью "Фактам" рассказала астропсихолог Валентина Виттрок.

"Ситуацию "подпортит", правда, транзит Меркурия в Тельце - он укажет на временные ограничения или ситуации, которые нужно держать под контролем", - сообщила она.

Эксперт добавила, что Меркурий 3 июня выходит из ретроградного движения и жизнь опять приобретет логичные очертания, по которым живет общество.

"Практически весь месяц две планеты - Венера и Марс будут находиться в знаках своей силы. Социальная жизнь придет в небывалую активность. Проявится и Юпитер - активизируются законодательные процессы, расширятся духовные практики. В общем, можно сказать, что высшие силы посылают нам некий "волшебный пендель", - говорит астропсихолог.

"В это же время Сатурн входит в ретроградную фазу, которая продлится до 23-го октября. Это лишь означает, что общество готово работать над "ошибками". Сатурн замедляет все рабочие и жизненные процессы, выполняя роль такого философа солнечной системы. Это время, чтобы пройти инвентаризацию бизнеса, разобраться с личной жизнью и уделить внимание здоровью", - добавила она.

Вас также могут заинтересовать новости: