Каким будет влияние луны в мае 2022 и на какие даты астрологи рекомендуют планировать свои дела - узнайте в материале УНИАН.

Специалисты по эзотерики ежемесячно составляют лунный календарь, чтобы украинцы понимали, какие числа будут удачными, а какие - нет. Сверяясь с таким графиком, у вас получится "поймать птицу счастья" и добиться всего, о чем мечтаете. УНИАН предлагает подробный лунный календарь на май 2022 года.

Ранее мы уже составляли лунный календарь на апрель 2022.

Благоприятные дни мая 2022

Новолуние в мае случится на второй неделе месяца - 11 числа. Полная луна взойдет на небе, соответственно, позже - 26 мая. Оба этих события - важные астрологические явления, которые влияют на каждого человека.

Общий перечень удачных дат мая выглядит так:

Высаживать цветы лучше 3, 4, 10, 11, 16, 20, 21, 29 или 30 числа

лучше 3, 4, 10, 11, 16, 20, 21, 29 или 30 числа Выходить замуж и венчаться 12, 13, 15-18 или 26 мая

12, 13, 15-18 или 26 мая К стоматологу записывайтесь на 1, 24, 25, 26, 27 или 28 число.

В целом, энергетически благоприятными датами по лунному календарю астрологи назвали 2-6, 11-14, 16-18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 и 31 число.

Подробный лунный календарь на май 2022 года

Украинцев ждет полное лунное затмение 26 мая в день полнолуния. Солнечных затмений не будет, а фазы луны в последнем месяце весны будут выглядеть следующим образом:

Новолуние - 11 мая

- 11 мая Полнолуние - 26 мая

- 26 мая Растущая луна - с 12 по 25 мая

- с 12 по 25 мая Убывающая луна - с 1 по 20, с 27 по 31 мая

Удачные и неудачные дни в мае выпадут на такие числа:

Благоприятные дни мая 2022: 5, 9, 13, 16, 17, 22, 26.

Нейтральные дни мая 2022: 1-3, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31.

Неблагоприятные дни мая2022: 4, 7, 10, 14, 19, 25, 29.

Для того, чтобы абсолютно точно знать, какой будет ваша жизнь в мае, узнайте, будут ли выходные на майские праздники в Украине.

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