Больше других повезет только четырем знакам Зодиака.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые все плохое оставят в 2022 году. А вот встретят они год Черного Водяного Кролика обнуленными и готовыми к новым свершениям.

Телец

В сам Новый год вы можете узнать информацию, которая вскоре сыграет вам на руку. Это может быть связано как с работой, так и с личной жизнью. В целом 2023-й будет для вас очень благоприятным. Вы придете к успеху, о котором так давно мечтали. Вселенная держит за вас кулачки.

Дева

В уходящем году у вас были финансовые трудности. Астрологи отмечают, что до конца года вы сможете решить все свои проблемы и вступить в новый 2023 год с новыми силами и без каких-либо долгов. Черный Водяной Кролик принесет вам удачу и счастье.

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Скорпион

Следующий год будет очень удачным и для Скорпионов, ведь все 12 месяцев они смело могут воплощать в реальность свои мечты. Не бойтесь мечтать и фантазировать! И, конечно, не сидите на одном месте. Вас ждет большое будущее.

Козерог

А вот Козероги в 2023 году могут решиться на масштабную покупку, связанную с недвижимостью. Не исключено, что вы приобретете квартиру своей мечты, в которую будете возвращаться с большим удовольствием. Также вы можете рассчитывать на повышение зарплаты.

Напомним, ранее астролог Наталья Власенко составила гороскоп на 2023 год для всех знаков Зодиака.

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