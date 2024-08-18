В понедельник представителям некоторых знаков Зодиака стоит быть осторожными.

Во время полнолуния 19 августа 2024 года некоторые знаки Зодиака могут испытывать эмоциональное напряжение или столкнуться с непредсказуемыми ситуациями. Астрологи ответили, кому в этот день стоит быть осторожнее, чтобы не попасть в беду.

Рак

Раки особенно чувствительны к фазам Луны, и полнолуние может значительно повлиять на их эмоциональное состояние. В этот период возможны перепады настроения, беспокойство и обострение интуиции. Ракам стоит избегать конфликтных ситуаций и найти время для отдыха и расслабления.

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Козерог

Полнолуние может принести Козерогам вызовы на работе или в финансовых делах. Вы буквально можете остаться без денег. Это не лучшее время для важных решений или переговоров. Стоит быть внимательными к деталям и избегать импульсивных действий, особенно в профессиональной сфере.

Овен

Для Овнов полнолуние может создать ситуации, в которых их природная импульсивность будет только мешать. Есть риск неправильного понимания со стороны окружающих или чрезмерной конфликтности. Овнам стоит быть сдержанными и избегать чрезмерных эмоциональных реакций.

Весы

Весам полнолуние может принести напряжение в отношениях. Возможны недоразумения или споры с близкими людьми. Это время, когда Весам стоит быть более дипломатичными и не подвергать себя спорам.

Рыбы

Во время полнолуния 19 августа у Рыб могут обостриться мелкие споры, которые перерастут в серьезные конфликты. Это может отразиться на отношениях с близкими, друзьями или коллегами. Могут возникнуть проблемы со сном, поэтому старайтесь больше отдыхать в этот день.

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