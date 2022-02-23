В список попали Тельцы, Весы и Рыбы.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых обязательно повезет в первый месяц весны.

В список счастливчиков марта 2022 попали Тельцы, Весы и Рыбы.

Телец

Тельцы в марте почувствуют особый прилив сил. У них все будет получаться с наименьшими усилиями. Повезет также и в романтических делах. Не исключены новые знакомства и встречи. А те, у кого уже есть пара, наконец-то решатся вывести отношения на новый уровень.

Весы

Для Весов март будет очень плодотворных на работе и в бизнесе. Главное – четко расставлять приоритеты и не размениваться на пустяковые дела. В случае полной сосредоточенности на достижении цели успех удивит даже их самих.

Рыбы

Рыбам звезды советуют верить в себя и поменьше оглядываться на мнения окружающих. У них масса нереализованной энергии и потенциала, которые в этом месяце как раз могут удачно пригодиться. На любовном фронте ждет затишье, но не перед бурей, и это хорошо. Будет время подумать и определиться.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака со слабыми нервами: для того чтобы после стресса или какого-либо раздражения успокоиться, им понадобится приложить гораздо больше усилий, чем всем остальным.

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