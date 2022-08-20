В жизни у этих людей явно началась белая полоса.

Астрологи прогнозируют начало светлого периода в жизни трех знаков Зодиака. Кто они и что их ждет - читайте в нашем материале.

Лев

Для Львов конец августа будет необычайно плодотворным. В первую очередь это коснется профессиональной сферы: могут быть продвижения по службе, доверие более ответственных проектов, перевод на новую должность или денежное поощрение.

Рак

У Раков будут хорошие новости в решении деловых вопросов. Это может быть удачная покупка или продажа, подписание выгодной сделки, решение вопроса с наследством.

Судьба и небесные тела будут способствовать тому, чтобы все прошло удачно.

Стрелец

Стрельцы смогут путешествовать и отдыхать. Период, когда в их руках все горело, очень быстро закончится. Теперь наступит время покоя, когда все неприятности отойдут на второй план, а жизнь будет приятной и размеренной.

Напомним, таролог назвала два знака Зодиака, у которых в августе будут проблемы со здоровьем.

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