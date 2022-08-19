Им следует беречь себя и прислушиваться к звоночкам от организма.

Известный таролог предупреждает Козерогов и Львов о том, что конец августа может быть очень стрессовым и напряженным. Самое первое, на что им следует обращать внимание - это их здоровье. Организм будет посылать тревожные звоночки, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.

Козерог

Любители теплой погоды и тепличных условий могут переохладиться где-то и заболеть. В таком случае важно дать своему организму возможность отдохнуть. Если почувствовали симптомы простуды, отпроситесь с работы и отмените свои планы - следует отлежаться.

Также у Козерогов старшего возраста могут быть проблемы на фоне стрессов. Постарайтесь избавить себя от негативных эмоций и отвлечься на что-то.

Лев

То, что вы очень много времени тратите на работу и сопутствующие задачи, даст о себе знать. Согласно предсказаниям таролога, могут проявляться первые симптомы хронической усталости или даже эмоционального выгорания. Берегите себя и свои силы. Спасти ситуацию может только хороший отдых, во время которого вы не будете переживать о работе.

Напомним, названы 3 знака Зодиака, которые столкнутся с проблемами на работе.

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