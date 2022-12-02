Что надо делать при полной луне и когда будет последнее полнолуние 2022 года - узнайте в материале УНИАН.

"Холодная" луна - так называют последнее в этом году декабрьское полнолуние. Кого и чего лучше остерегаться в этот день и что нужно делать женщине в полнолуние, чтобы привлечь удачу и благополучие в дом, расскажет УНИАН.

Ранее мы составляли подробный лунный календарь на декабрь 2022 с благоприятными и неблагоприятными датами.

Когда полнолуние в декабре 2022 - дата, время, значение

Полнолуние в декабре 2022 наступит в четверг, 8 декабря 2022 года в 6:10 по киевскому времени. Луна в это время взойдет в знаке Близнецы. Это последнее в этом году полнолуние, и так как оно происходит зимой, то и Луну назвали "Холодная".

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Полнолуние 8 декабря 2022 - в чем его особенность

Полнолуние, каким бы оно ни было, делает нас уязвимыми: существует мнение, что в момент полнолуния грань между реальным и потусторонним миром истончается, поэтому Луна может привнести в жизнь как хорошие, так и не очень хорошие события. Поэтому в период полнолуния следует быть осторожным и более внимательным к окружающему миру. Правда, во время декабрьского полнолуния негативное влияние Луны поможет несколько умерить знак, в котором она находится - Близнецы сбалансируют мысли и смягчат эмоции.

Что можно и что нельзя делать в полнолуние - советы для этого дня

Полнолуние 8 декабря 2022 - хорошее время для встреч и свиданий. Романтические ужины, общение с родными и близкими будут теплыми и душевными в этот день.

А вот людей, которые вам не по душе, и энергетических "вампиров" старайтесь избегать в полнолуние. И в любой ситуации и обстановке контролируйте свои эмоции.

"Холодная" луна поможет творческим людям закончить начатые проекты. Но помните, что перенапрягаться нельзя - не забывайте об отдыхе, отдайте предпочтение легкой еде и употребляйте меньше алкоголя.

Во время полнолуния в декабре 2022 старайтесь не убирать, ничего не строить и не ремонтировать, а еще не шить и не вязать - чтобы все удалось, отложите эти дела на потом. Не рискуйте зазря - подождите более удачного времени.

Лунные календари советуют во время полнолуния не брать в долг и не давать взаймы, не делать покупки, не стричь волосы и не срезать ногти, не сажать и не пересаживать растения, так как полная Луна - это переломный период в лунном месяце, и он неблагоприятен для любых начинаний.

Приметы на полнолуние

Поскольку полная Луна имеет магическую силу, то действия в это время имеют особое значение.

Говорят, что если снять шляпу перед полной Луной, то это привлечет к вам удачу.

Если под лунным светом вынуть и подержать на виду деньги или кошелек, то разбогатеете.

Можно также оставить на ночь на подоконнике распахнутый кошелек – скоро в нем появятся новые деньги.

Богатство можно привлечь, если в ночь на полнолуние надеть красное белье и носки.

Нельзя спать при лунном свете – вам будут сниться кошмары, а еще Луна отнимает у женщин красоту.

Не стоит в полнолуние делать предложение и покупать обручальные кольца.

И главное: верьте не только в магическую силу Луны, но и в себя - после окончания периода полнолуния, накопившиеся внутренние ресурсы помогут вам осуществить задуманное.

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