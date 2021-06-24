Сегодня, 24 июня, первое полнолуние лета 2021 года. Это поистине магический период, который очень важно не упустить.
Кому из знаков сулит удача и что необходимо для этого сделать в комментарии УНИАН рассказал астролог Влад Росс.
По словам астролога, полнолуние 24 июня будет происходить в знаке Козерога в соединении с Белой Луной. Это уникальный день, который ни в коем случае нельзя упускать людям, желающим добиться успеха в профессиональной сфере, наметить жизненную программу и добиться динамики в реализации задуманного.
Для привлечения удачи на свою сторону достаточно провести нехитрый обряд в полнолуние 24 июня. В этот день необходимо зажечь свечи, сконцентрироваться и загадать желание.
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Влад Росс отметил, что очень важно не упустить этот шанс всем знакам Земли:
- Тельцу;
- Деве;
- Козерогу.
При этом астролог подчеркнул, что особенно благоприятным этот день будет для Козерога. Потому не упустите момент, когда можно привлечь удачу в свою жизнь.
Как ранее сообщал УНИАН, сегодня над Землей взойдет полная Луна. Первое полнолуние лета 2021 года будет проходить под эгидой знака Зодиака Козерог. Астрологи рассказали, что можно и что нельзя делать в этот день.
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