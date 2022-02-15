Что можно сделать на полнолуние 16 февраля 2022, чтобы наладить личную жизнь и узнать будущее - читайте на УНИАН.

Астрологи утверждают, что полнолуние 16 февраля откроет уйму возможностей для самореализации. Планета будет находиться в знаке Льва, а этот знак славится своей мощной энергетикой. УНИАН выяснил, что нельзя делать в полнолуние, а какие действия, наоборот, стоит выполнить, чтобы "птица счастья" залетела к вам в дом.

Ранее мы составляли подробный лунный календарь на февраль 2022 с перечнем благоприятных и неблагоприятных дней.

Полнолуние 16 февраля 2022 - дата и особенности

Полная луна, которая в этом месяце называется "Голодная" или "Снежная" взойдет на небе 16 февраля в 18:56 по Киеву в знаке Льва. Такие прозвища она получила из-за того, что в древности в этот период шли сильные снегопады и было сложнее охотиться, добывая себе пропитание.

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Энергетика дня будет весьма мощной, потому что Лев - огненный знак Зодиака, который известен своей харизматичностью и целеустремленностью. 16 февраля у вас может проснуться тяга к творчеству, общению, самореализации и желанию пойти по ранее неизведанному пути. Негативный аспект дня - повышенный риск ввязаться в авантюру, совершить необдуманный поступок или поставить свое здоровье под удар ради развлечений.

Что можно делать в полнолуние

Эзотерики говорят, что лучше всего 16 февраля использовать поток энергии, исходящий от Льва, для улучшения качества жизни. Вы можете:

медитировать;

заниматься творчеством;

проводить детокс организма;

общаться с близкими;

ходить в баню.

Учитывайте, что период полнолуния - всегда нестабильное время, вы можете ощущать неожиданный прилив эмоций. Поэтому старайтесь держать себя в руках и переключать внимание, если чувствуете, что "закипаете".

Что нельзя делать в полнолуние

начинать лечение;

делать операции (кроме срочных);

заключать договора;

ссориться;

стричься и совершать косметологические процедуры.

Любые важные поездки, мероприятия или сделки лучше отложить до более удачного дня. Сейчас велики шансы обмана, затуманенного разума и необдуманных действий, о которых позже будете сожалеть.

Магические ритуалы на полнолуние

Существует большое количество обрядов, которые "работают" только в период полнолуния. К примеру, если хотите повысить свою привлекательность и сексуальность, нужно налить стакан горячей воды и левой рукой бросить в него щепотку соли. Пока она растворяется, сказать:

Влияние воды под светом Луны пусть сделает из меня умницу и красавицу. Пусть полюбит меня мой мужчина за мою красоту, внешнюю и внутреннюю.

Стакан оставьте до утра на подоконнике так, чтобы на него падал лунный свет. После того, как проснетесь, сделайте глоток из стакана и умойтесь этой водой. Затем произнесите магическую фразу: "Вода в меня входит, а красота во мне проявляется". Обряд нужно проводить каждый день до тех пор, пока стакан не опустеет.

Ритуал для похудения тоже считается весьма действенным. Вам нужно встать вечером у окна, когда лунный свет будет особенно ярким. Зажечь свечу и сказать:

Тает воск свечи, уплывает в ночь диск луны, убывают из моего тела жиры и не возвращаются.

Произнесите заговор трижды, визуализируя ту фигуру, которую вам хочется. Примечательно, что такой обряд нужно проводить каждый месяц в день полнолуния - пока свеча не догорит до конца. Оставшийся воск в конце необходимо будет закопать в землю.

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