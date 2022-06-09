Кто попал в список счастливчиков - читайте далее.

Астрологи рассказали, что 14 июня мы сможем наблюдать за полнолунием, которое принесет трем знакам Зодиака колоссальную удачу. В этот перечень попали Близнецы, Раки и Девы.

Близнецы

Близнецам повезет во всем, что связано с финансами. На работе вы можете заключить выгодную сделку, которая улучшит ваше материальное положение. Также вы можете совершить крупную покупку, о которой давно мечтали. Более того, вторая половина июня будет благоприятной для инвестиций. Не исключено, что вы сможете найти деньги прямо у себя под ногами.

Рак

Ракам, как и Близнецам повезет в финансовой сфере. Вы можете сделать рывок в карьере и выйти на новый уровень зарплаты. При этом астрологи рекомендуют вам держать все свои планы в секрете, чтобы недоброжелатели не смогли подложить вам "свинью". Также не стоит делиться подробностями своей личной жизни.

Дева

А вот Девам повезет в личной жизни. Семейные представители этого зодиакального созвездия могут решить все проблемы со своим партнером, которые их давно беспокоили. А вот одинокие Девы могут вскоре встретить свою судьбу. Конец июня обещает быть счастливым для вас.

Напомним, ранее астролог предрёк Украине "огненное" лето 2022.

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