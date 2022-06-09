Влад Росс назвал даты ожесточенных боев.

Известный украинский астролог Влад Росс составил прогноз для Украины на лето 2022 года и выяснил, что нас ждёт в летний сезон.

По его словам, война в Украине будет продолжаться до августа. А до этого месяца в стране будут вестись ожесточенные бои.

"Переговоры, благоприятные для Украины, могут начаться не раньше 1 августа. Потому до этой даты – никаких разговоров с Кремлем и Путиным. Это связано с тем, что переломный момент на фронте в пользу Украины произойдет, когда Марс соединится с Ураном, а Белая Луна – с Луной в гороскопе нашей страны. Тогда украинские войска смогут пойти в контрнаступление. А это – июль", - говорит Росс Главреду.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, когда оккупанты начнут бежать из Украины.

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