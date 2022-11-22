Эти люди - настоящие счастливчики судьбы. Конец года подарит им достаток и перспективные знакомства.

Узнайте, какие знаки Зодиака в декабре 2022 года станут настоящими любимчиками судьбы.

Лев

Представители данного знака получат выгодное предложение. Это может быть какая-то очень желанная покупка по подозрительно низкой цене. Не стоит этого опасаться, так как сделка пройдет удачно. У Львов в конце года будут деньги на всех их "хотелки".

Дева

При решении каких-либо рабочих вопросов или заключении каких-то сделок Девам стоит полагаться на свою интуицию. Она у них работает отлично. Именно интуиция подскажет им классные идеи для заработка в декабре.

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Весы

Весам звезды советуют продолжать усердную работу над теми проектами, которые они сейчас ведут. Это однозначно принесет хорошую прибыль в конце года, что станет отличным подарком к Новому году.

Скорпион

Финансовый взлет будет уже в первую неделю декабря. Речь идет не о плановых поступлениях средств, а о каких-то деньгах, которые Скорпионы вообще не ждут. Астрологи предупреждают, что слепо тратить эту сумму не стоит. Лучше всего инвестировать ее в что-то стоящее и перспективное.

Напомним, ноябрьское новолуние станет началом "белой полосы" для этих знаков Зодиака.

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