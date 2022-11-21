Если знаки Зодиака ждут хороших новостей, то трем из них можно начинать радоваться - 24 ноября станет началом "белой полосы". Новолуние в этот день будет иметь магическую силу, которая позволит некоторым представителям зодиакального мира реализовать свои идеи.
Весы
У Весов начнется настоящая "белая полоса" на работе. Закончится конфликт, который давно длился с коллегами или начальством. Не исключено, что человек, который давно раздражал Весов, решит уволиться.
Работа будет идти как по маслу - конец ноября подарит успешные проекты и новые возможности.
Скорпион
Скорпионов ждет "белая полоса" в личной жизни. Их могут позвать на свидание или предложить встречаться. Эйфория будет сопровождать представителей этого зака Зодиака еще долго. А самое главное - есть чему радоваться, ведь звезды говорят, что Скорпионы встретят "своего" человека.
Стрелец
Стрельцам стоит собраться и поставить себе цель. Если это произойдет, то после 24 ноября им будет сопутствовать удача и везение во всех начинаниях. Однако те Стрельцы, которые ничего не будут делать для реализации своих мечт, не смогут похвастаться головокружительными результатами.
Напомним, новая неделя принесет этим знакам Зодиака хорошие новости.